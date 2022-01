Soirée de tous les records : Charlotte colle 158 points aux Pacers !

C’est le plus gros total de points de la saison en NBA et un record de franchise ! Pourtant privée de Gordon Hayward, l’attaque des Hornets s’est déchaînée à Indianapolis avec une victoire 158-126. C’est au retour des vestiaires que les hommes de James Borrego ont lâché les chevaux avec Cody Martin pour montrer l’exemple avec un 8-0, suivi d’un show LaMelo Ball, en route pour un 4e triple-double cette saison. Les Pacers prennent l’eau de partout, et alors qu’ils n’avaient qu’un point de retard à la pause, l’écart atteint les 20 points après sept minutes.

Dans le 4e quart-temps, Kelly Oubre Jr et LaMelo Ball s’amusent, et un 13-0 fait passer l’écart à +29. Et il reste encore dix minutes à jouer… Ce n’est qu’à cinq minutes de la fin, le record de franchise dans la poche, que James Borrego envoie ses remplaçants terminer cette boucherie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La soirée des records. Jamais dans son histoire, Charlotte n’avait inscrit autant de points dans une rencontre. Jusqu’à cette nuit, les records étaient de 143 points (après prolongation) et de 141 points (sans prolongation). En deuxième mi-temps, Kelly Oubre Jr. et ses coéquipiers ont inscrit 87 points, et c’est aussi un record de franchise. Les 39 points de Kelly Oubre Jr. sont aussi un record pour un remplaçant. Avec un superbe 24 sur 45 à 3-points, ils égalent aussi un record de franchise.

– Sweep. Battu au « play-in » en mai dernier, Charlotte tient sa revanche avec un superbe « sweep » en saison régulière face à Indiana : quatre victoires pour aucune défaite. A priori, on ne verra pas les Pacers au « play-in » cette saison, tandis que les Hornets sont bien placés pour aller directement en playoffs.

– La zone des Pacers. À cause des fautes et pour limiter les pénétrations de Ball et Terry Rozier, les Pacers ont sorti une zone 2-1-2 censée verrouiller le coeur de la raquette. Très mal exécutée, elle a donné de nombreuses positions à 3-points aux Hornets.

TOPS/FLOPS

✅ Kelly Oubre Jr. Double record en carrière pour le 6e homme des Hornets avec 39 points et 10 tirs à 3-points. Ce n’est pas la première fois que le joker de Charlotte prend feu en sortie de banc, et son entente avec LaMelo Ball est diabolique.

✅ LaMelo Ball. Plutôt décevant ces derniers temps, il a évidemment apprécié le scénario du match, et le manque de défense des Pacers. Il a pu courir, fixer et distribuer le jeu.

✅ Mason Plumlee. Gros travail dans l’ombre du pivot des Hornets par ses écrans haut pour ouvrir le terrain à LaMelo Ball ou par sa capacité à jouer en « point forward » dans le renversement du jeu. Ses stats sont modestes mais sa lecture du jeu et son sens du sacrifice sont indispensables.

⛔ Les arbitres. Soixante fautes sifflées dans un match joué dans un bon état d’esprit… La première mi-temps a été très hachée, et forcément, l’effectif réduit des Pacers en a davantage souffert. Un match avec 67 lancers-francs, ce n’est jamais très agréable pour le public.

LA SUITE

Charlotte (27-22) : retour à la maison vendredi pour recevoir les Lakers

Indiana (17-32) : déplacement vendredi à OKC