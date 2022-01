Kevin Love et les Cavs s’offrent facilement le champion en titre !

Avec Miami, Cleveland est l’équipe la plus en forme du moment dans la conférence Est. Les Cavs l’ont confirmé cette nuit en disposant du champion en titre pour s’offrir une huitième victoire sur leur neuf dernières sorties et poursuivre ainsi leur magnifique saison. C’est d’ailleurs la deuxième fois de suite que la franchise de l’Ohio s’impose de plus de 15 points face aux Bucks. Mais la première fois, c’était l’équipe C en face…

Il leur a pourtant d’abord fallu laisser passer une petite tempête en provenance de Milwaukee. Les Bucks ont démarré fort la rencontre avec un 6/7 derrière la ligne à 3-points (3/25 par la suite…), qui leur a permis de virer en tête à l’issue du premier quart-temps (26-35). Une domination de courte durée tant les Cavs vont se montrer performants à leur tour derrière l’arc.

Les locaux ont ainsi inscrit 39 points dans le second quart-temps pour reprendre les devants à la pause (65-57). Ils ont maintenu cette bonne dynamique au cœur d’une seconde période beaucoup plus défensive. Les Bucks à la peine pour marquer dans le jeu, à l’image de leur leader Giannis Antetokounmpo, ont lâché prise dès le retour du vestiaire, après une grosse reprise des Cavs.

Cleveland s’est ainsi offert un écart conséquent, oscillant entre 15 et 20 unités, qui s’est maintenu à la fin du troisième quart-temps (95-77), et jusqu’à la fin de la rencontre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le plan anti-Giannis. Les Cavs ont fait forte impression en limitant les Bucks à seulement 42 points en seconde période. Ils y sont parvenus en harcelant en permanence Giannis Antetokounmpo avec de nombreuses prises à deux envoyées dans les bons timing et une raquette qui s’est resserrée à chaque pénétration. Lamar Stevens s’est par exemple signalé en aide avec un gros impact physique sur le Grec. Idem pour Evan Mobley qui a contré à deux reprises Jrue Holiday au cercle.

– Grosse performance à 3-points. Les visiteurs étaient partis sur de grosses bases, ils ont finalement terminé avec dix paniers primés de moins que leurs adversaires, auteurs de leur deuxième meilleure performance de l’année en la matière. La paire Love – Osman a fait la différence dans ce secteur.

– Tous les Cavs dans le positif ! Feuille de statistique rarissime pour sa colonne « +/- » : absolument tous les joueurs de Cleveland ont eu un impact positif au score lorsqu’ils étaient en jeu. A contrario, toute la formation de Mike Budenholzer a affiché la tendance inverse !

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Love et Cedi Osman. Leur éruption offensive commune a été fatale aux Bucks. Les deux remplaçants ont apporté 48 points, principalement grâce à une solide adresse longue distance (11/23). L’intérieur a ainsi confirmé sa forme du moment tandis que le Turc a rappelé qu’il était lui aussi capable de coups de chaud.

✅ Darius Garland. Match plein de contrôle pour le potentiel All-Star de l’équipe. Il a brillé par son intelligence de jeu, en trouvant à plusieurs reprises son intérieur Evan Mobley, mis sur orbite pour dunker autoritairement sur Giannis Antetokounmpo ligne de fond. Gêné par son dos en seconde période, il a pu se reposer sur les neuf dernières minutes du match où Rajon Rondo a fait tourner l’équipe.

✅ ⛔ Giannis Antetokounmpo. La feuille de stats est encore bien remplie mais le Grec a beaucoup souffert face à la défense compact des Cavs. En plus d’un « airball » à 3-points ou d’un dunk manqué, le double MVP a surtout perdu sept ballons en cours de route. Lui qui avait manqué le match précédent en raison de douleurs au genou a été limité à 29 minutes de jeu.

⛔ Jrue Holiday. Alors que le trio Antetokounmpo – Portis – Middleton a assuré la marque, avec au moins 20 points chacun, le meneur des Bucks est passé à côté de sa rencontre. En plus de ne pas avoir beaucoup gêné Darius Garland en défense, il n’est pas parvenu à finir près du cercle où Evan Mobley et Jarrett Allen l’attendaient.

LES CAVS SUR LE PODIUM À L’EST !

« Ce n’est pas l’équipe de Cleveland que nous avons connue ces dernières années. Ils ont une belle équipe et on doit les respecter davantage. Ils sont une équipe de playoffs et se battent eux-mêmes pour le titre. »

Giannis Antetokounmpo ne croit pas si bien dire. Avec cette victoire référence, les Cavs viennent de passer devant les Bucks donc mais également les Nets pour pointer à une inimaginable (en début de saison) troisième place à l’Est. Et leur calendrier à venir devrait leur permettre de confirmer (Pistons, Pelicans, Rockets, Hornets, Pacers, Spurs…).

LA SUITE

Cavaliers (30-19) : déplacement à Detroit, dimanche.

Bucks (30-20) : réception des Knicks, vendredi.