Les Nuggets renversent des Nets privés de leur « Big Three »

Sans James Harden (cuisse) et avec seulement 9 joueurs disponibles, les Nets ont tout de même joué le coup à fond, avec d’abord un Patty Mills très inspiré en attaque, et leader d’une formation sans superstar.

Les Nuggets ont été surpris par l’intensité lors de la première période, et par l’apport du banc de Brooklyn, avec un Cam Thomas qui n’a pas froid aux yeux pour prendre ses tickets shoots (25 points ce soir). À la pause, les pensionnaires du Barclays Center menaient même de 11 points (65-54).

Mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil des joueurs du Colorado, et plus particulièrement d’Austin Rivers. L’arrière des Nuggets plante trois tirs primés au coeur d’un 22-6 pour renverser la rencontre.

Le 3e quart-temps est à sens unique, et Austin Rivers recommence à artiller dans le 4e quart-temps avec trois nouveaux tirs à 3-points. À l’arrivée, c’est une 13e défaite à domicile pour les Nets (124-118) dans une rencontre marquée par l’expulsion de DeMarcus Cousins au début du quatrième quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 24e cinq majeur différent pour les Nets. Pas de James Harden, seulement 9 joueurs disponibles, et Steve Nash a dû composer à nouveau avec les forces en présence restantes. En démarrant le match avec Patty Mills, DeAndre’ Bembry, Kessler Edwards, James Johnson et LaMarcus Aldridge, les Nets ont présenté ainsi un 24e cinq majeur différent depuis le début de la saison.

– Aldridge, l’homme de la première mi-temps. C’était « back to the Portland days » avec LaMarcus Aldridge lors des 24 premières minutes du match. Avec son shoot « signature » à mi-distance (14 points), mais aussi une belle présence au rebond (6 prises), le vétéran intérieur a porté les siens dans une première mi-temps très réussie (65-54).

– Un troisième quart-temps renversant. Menés à la pause, les hommes de Mike Malone se sont lâchés en attaque. Avec 42 points inscrits, et surtout une belle défense, les Nuggets ont pris les opérations en main, pour ne plus lâcher l’avantage au score.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le Joker avait le visage fermé lors d’une grande partie du match, puis a sorti les armes pour terminer le travail. Avec 26 unités en seulement 13 tirs tentés, le pivot Serbe a calmé les belles intentions des Nets. Le MVP 2021 a été la plaque tournante de son équipe, et a régalé les siens de ses caviars habituels (8 passes, dont 4 au seul Austin Rivers).

✅ Austin Rivers. Le « fils de » a été brillant, au point de dégoûter les Nets lors du dernier quart-temps à coups de tirs à 3-points (7 tirs du parking, pour un total de 25 points). Son entente avec Nikola Jokic a été superbe, et il a permis aux siens de tuer les derniers espoirs de Brooklyn lors des dernières minutes du match. Très à l’aise dans le collectif de Mike Malone, il apporte une belle étincelle en sortie de banc.

✅ Cam Thomas. Steve Nash a fait le choix de l’utiliser comme « joker » et il n’a pas déçu. C’est un formidable attaquant, à défaut d’être concerné par la défense, et peut-être que son avenir n’est pas à Brooklyn où l’horizon reste bouché si le « Big Three » s’inscrit sur le moyen terme.

✅⛔ DeMarcus Cousins. Pourtant solide en première période, le pivot a gâché sa soirée lors de l’entame du dernier quart-temps en se faisant expulser du match après une décision arbitrale qu’il a vivement contestée. Cela rappelle forcément ses années aux Kings, où les coups de sang de DeMarcus Cousins étaient fréquents. Mike Malone avait le regard noir lors de la sortie du vétéran…

LA SUITE

Brooklyn (29-19) : début d’un road trip à l’Ouest avec un premier match vendredi face aux Warriors.

Denver (26-21) : nouveau déplacement vendredi du côté de la Nouvelle Orléans.