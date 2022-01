Nikola Vucevic et les Bulls évitent de peu le braquage des Raptors

Toujours sans Fred VanVleet, les Raptors ont vite été distancés par les Bulls du trio Vucevic – DeRozan – LaVine. En tête tout au long du match, en comptant jusqu’à 19 points d’avance (72-53) dans le troisième quart-temps, la troupe de Billy Donovan a pourtant vu son écart fondre, jusqu’à ce que les Raptors ne passent carrément devant…

Il restait alors trois minutes à jouer et le « momentum » était clairement pour les Canadiens. Sauf que Gary Trent Jr, l’homme à la main chaude de Toronto, se faisait expulser et le tandem LaVine – DeRozan parvenait à reprendre le contrôle des opérations. Avant que Nikola Vucevic ne scelle la victoire à 3-points (111-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Vucevic, la tour de contrôle. Si DeMar DeRozan a inscrit 29 points, et que Zach LaVine a été bien complet (23 points, 8 rebonds, 8 passes), c’est avant tout l’impact du pivot monténégrin qui a permis à Chicago de dominer jusqu’au troisième quart-temps. Poste bas pour attirer les prises à deux, ou poste haut face à la « zone » de Toronto, il a ainsi fait les bonnes lectures pour trouver les décalages et donner du rythme à son équipe.

– Une expulsion qui fait mal. Gary Trent Jr. avait la main chaude, et il a joué avec le feu avec les arbitres. Alors que Toronto était tout proche du hold-up, ses applaudissements et invectives à quelques centimètres de l’officiel, alors qu’il aurait en effet pu obtenir une faute, lui ont fait regagner les vestiaires plus rapidement que ses coéquipiers. Une deuxième technique à deux minutes de la fin qui a peut-être coûté très cher…

– Nick Nurse encore tout proche de renverser les Bulls. Lors du premier affrontement entre les deux équipes, fin octobre, Chicago semblait déjà se diriger vers une victoire tranquille avec 20 points d’avance dans le troisième quart-temps. Mais Toronto avait failli renverser la vapeur derrière les tactiques de son coach. Bis repetita cette fois, avec encore un gros retour des Raptors en deuxième mi-temps… mais encore une défaite au bout.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. 17 points à 8/11 au tir, 15 rebonds, 8 passes et un +/- de +20. Le Monténégrin a été impressionnant dans son rôle de tour de contrôle dans l’attaque très au large de Chicago. Récompensant les coupes de ses coéquipiers, punissant les aides de ses adversaires, il a vraiment posé son empreinte sur le match.

✅ Javonte Green. Il est de retour et ses stats ne traduisent pas son impact. Il a ainsi harcelé Pascal Siakam quasiment tout le match, et son énergie offensive a fait beaucoup de bien à Chicago.

✅ Gary Trent Jr. On sait depuis longtemps qu’il est un pétard ambulant, capable de prendre feu à n’importe quel moment. Et après ses 32 points face à Charlotte, il a remis le couvert pour compenser l’absence de Fred VanVleet. Malheureusement, sa deuxième technique dans le « money-time » coûte peut-être le match aux Raptors.

⛔ Le banc des Bulls. Forcément, avec autant de blessés, la rotation de Billy Donovan n’est plus aussi dense et le coach doit faire appel à des joueurs pas habitués à de telles responsabilités. Les remplaçants de Chicago ont ainsi eu du mal face au pressing et à l’impact physique imposés par les Raptors en deuxième mi-temps, et les minutes du pauvre Tyler Cook ont notamment été problématiques.