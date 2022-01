Colin Kaepernick va éditer l’autobiographie de Mahmoud Abdul-Rauf

Nombreux ont été les actes politiques de défiance d’athlètes sportifs envers le pouvoir et le système en place. Et avant le quarterback Colin Kaepernick, qui en août 2016 avait refusé de se lever pour l’hymne américain, pour protester contre les violences policières envers les minorités, il y a notamment eu Mahmoud Abdul-Rauf.

Meneur-scoreur au talent hors normes, comparé même à Stephen Curry par Phil Jackson, l’ex-Chris Jackson a autant marqué les esprits par ses qualités que par sa prise de position de ne pas se lever pour l’hymne américain lors de la saison 1995-1996. Pour lui, cet hymne représente à ses yeux « une oppression » vis-à-vis du lourd passé tyrannique des États-Unis.

Comme pour Colin Kaepernick, la carrière de Mahmoud Abdul-Rauf a ensuite été marquée par une suspension et un boycott. Les deux athlètes se retrouvent aujourd’hui réunis pour permettre à l’ancien basketteur de sortir son autobiographie « In the blink of an eye », à paraître le 18 octobre prochain chez « Kaepernick Publishing », écrit en collaboration avec Nick Chiles.

Mahmoud Abdul-Rauf y racontera ainsi son parcours singulier, entre sa passion pour le basket, sa conversion à l’islam au début des années 90, cette lutte qu’il a incarné à travers ses prises de positions extra-sportives ainsi que le syndrome Gilles de la Tourette avec lequel il doit composer au quotidien.

« Nous sommes honorés de donner vie à la puissante histoire de Mahmoud Abdul-Rauf. Les médias grand public accordent rarement à des histoires comme celle de Mahmoud le respect et l’importance qu’elles méritent, et nous sommes là pour changer ça » a déclaré Colin Kaepernick dans le communiqué de présentation de l’autobiographie de Mahmoud Abdul-Rauf. « Notre objectif, avec Kaepernick Publishing, c’est d’amplifier le travail courageux de personnes comme Mahmoud et de fournir une plateforme aux voix inspirantes, pour qu’elles puissent raconter leur histoire avec vérité, authenticité et intégrité »,