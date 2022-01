Billy Donovan demande à ce que la NBA sanctionne Grayson Allen

C’est avec des sales gestes, et notamment des crocs-en-jambe, que Grayson Allen s’était fait un nom en NCAA, et l’arrière des Bucks ne s’est pas fait que des amis dans le camp des Bulls cette nuit. Auteur d’une vilaine faute sur Alex Caruso, il a été expulsé sur le champ par les arbitres, mais Billy Donovan ne décolère pas et il demande à ce que la NBA le sanctionne plus sévèrement.

« Comme Alex était en l’air et qu’il l’a envoyé au sol comme ça, cela aurait pu être synonyme de fin de carrière » s’emporte le coach de Chicago. « Il a déjà fait ça dans le passé. Pour moi, c’était vraiment dangereux. J’espère que la ligue va regarder tout ça très attentivement car cela aurait pu se terminer par une blessure très sérieuse. »

Sur sa chute, Caruso se blesse au poignet droit, mais les radios n’ont révélé aucune fracture. L’ancien joker des Lakers a continué à jouer malgré la douleur.

« Le mec m’a attrapé alors que j’étais en l’air… C’est n’importe quoi ! Je ne vois pas ce que je pouvais faire. Je suis simplement heureux de m’en sortir sans une blessure flippante. »

Les Bucks défendent Allen

Ce n’est que la deuxième fois dans sa carrière NBA que Allen écope d’une faute Flagrante, et c’est pour cette raison que ses coéquipiers et son coach l’ont défendu après la rencontre.

« Je ne pense pas que ce Grayson soit un sale joueur » assure Khris Middleton. « Il est super cette saison avec nous. Il se bat. Il défend. Il ne dépasse jamais les bornes. Donc je pense qu’on est tous déçus qu’il soit expulsé pour cette faute. »

Pour Mike Budenholzer, les arbitres auraient pu siffler autrement. « C’était une décision serrée… Ils ont opté pour une Flagrant 2 et je ne vais pas la contester. C’était limite et ils ont opté pour cette voie. J’espère juste que Caruso sera en bonne santé et qu’il s’en sortira bien. C’est malheureux pour Grayson, malheureux pour nous de devoir finir sans lui. C’est une décision difficile, mais c’est comme ça. »

Pour Donovan, ce geste n’a rien à voir avec du jeu physique. « Je sais que c’est un sport physique avec beaucoup de contact, mais il existe une façon correcte de monter et d’être physique sur ce genre d’action. Pour moi, ce n’était pas le cas. »