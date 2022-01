Stats & Highlights | Joel Embiid et Nikola Jokic sont géants, le Heat très solide, Detroit sur le fil

Quelle soirée ! Les performances individuelles de Joel Embiid (50 points en 27 minutes) et Nikola Jokic (49 points et un triple-double) vont évidemment retenir toute l’attention, mais il y a eu des choses à raconter ailleurs.

Miami a connu une soirée difficile, en étant privé de certains de ses meilleurs éléments, mais les joueurs d’Erik Spoelstra ont été impressionnants en défense pour battre Portland.

Ensuite, Atlanta a renversé Minnesota et San Antonio a battu Oklahoma City. Enfin, Detroit a réalisé un joli comeback dans les trois dernières minutes à Sacramento.

Philadelphie – Orlando : 123-110

Merci qui ? Merci Joel Embiid ! Les Sixers ont été en grande difficulté en première mi-temps face au faible Magic. Mais le pivot a été énorme, avec 20 points en premier quart-temps ! Sauf que seul et plombé par les fautes, le All-Star a vu du banc Orlando prendre les commandes en deuxième quart-temps.

Il a donc réagi en troisième acte, avec 23 points ! Philadelphie passe un 17-6 pour entamer la seconde période, avec les shoots primés de Tyrese Maxey et Orlando est dans les cordes. Joel Embiid peut bien ne jouer que 58 secondes du dernier quart-temps, il affiche 50 points au compteur et les troupes de Doc Rivers filent vers la victoire.

76ers / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 35 8/13 1/3 4/5 0 4 4 4 1 2 0 1 +19 21 26 J. Embiid 27 17/23 1/4 15/17 1 11 12 2 3 1 2 3 +24 50 58 T. Maxey 35 6/10 2/3 0/0 1 2 3 2 0 1 0 0 +21 14 16 S. Curry 33 2/7 1/4 0/0 0 8 8 3 0 0 0 1 +14 5 12 C. Brown Jr. 17 1/3 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -17 3 2 G. Niang 25 3/8 2/6 2/2 1 2 3 3 2 1 1 0 +2 10 11 A. Drummond 17 4/8 0/0 1/1 1 4 5 0 3 2 4 2 -2 9 10 C. Bassey 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -9 0 1 F. Korkmaz 23 3/5 1/2 1/2 1 5 6 5 1 0 2 0 +15 8 14 I. Joe 21 1/4 1/4 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 +7 3 3 M. Powell 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 -1 Total 45/83 10/28 23/27 6 38 44 21 15 7 9 8 123 Magic / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 34 3/11 1/6 2/2 1 10 11 2 4 1 0 0 -20 9 15 M. Bamba 30 12/15 7/8 1/2 4 0 4 2 6 0 1 3 -15 32 36 C. Anthony 32 6/14 1/5 0/0 0 4 4 8 3 0 5 0 -21 13 12 G. Harris 32 2/7 1/4 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -22 5 3 J. Suggs 34 5/14 1/1 3/6 1 8 9 5 1 2 3 0 -18 14 15 C. Okeke 21 6/7 6/7 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 +5 18 22 A. Schofield 5 0/0 0/0 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 +9 2 5 I. Brazdeikis 5 1/2 0/0 2/2 1 1 2 3 0 0 0 0 +12 4 8 R. Lopez 15 1/4 1/1 0/0 2 0 2 1 3 0 1 1 -3 3 3 M. Wagner 10 3/6 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +7 6 5 R.J. Hampton 12 1/6 0/1 0/0 0 3 3 2 0 0 1 0 0 2 1 T. Ross 11 0/4 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 2 -2 Total 40/90 18/35 12/16 9 34 43 27 19 4 11 4 110

Atlanta – Minnesota : 134-122

Les Wolves avaient parfaitement commencé cette partie, en comptant jusqu’à 16 points d’avance en premier quart-temps puis 12 à la mi-temps. Mais les Hawks vont réagir et profiter de l’absence de deux titulaires : Patrick Beverley en début de match, touché à la cheville, puis Anthony Edwards, expulsé pour deux fautes techniques en troisième quart-temps.

Minnesota voit alors Atlanta frapper fort après la pause avec un 20-2. Trae Young, discret en première mi-temps, est en feu, avec 23 points dans ce quart-temps. Ses paniers primés font mal et les Hawks renversent la tendance et l’emportent.

Hawks / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 33 7/16 0/2 3/4 4 8 12 3 6 2 2 2 +5 17 24 O. Okongwu 34 5/8 0/0 7/9 2 6 8 1 1 1 0 5 +20 17 27 D. Hunter 34 9/16 3/7 1/2 1 4 5 1 5 1 2 0 +10 22 19 T. Young 36 10/17 6/10 11/11 0 5 5 14 1 1 5 0 +11 37 45 K. Huerter 38 5/9 2/5 0/0 0 1 1 6 4 0 1 0 +12 12 14 D. Gallinari 25 5/10 3/7 2/2 1 4 5 1 1 0 1 0 0 15 15 K. Knox II 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 G. Dieng 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 3 0 0 1 -1 0 2 L. Williams 15 1/5 0/4 5/5 0 2 2 4 1 1 0 0 +1 7 10 D. Wright 19 2/3 1/2 0/0 0 0 0 3 1 2 0 0 +2 5 9 Total 45/86 15/38 29/33 8 30 38 34 23 8 11 8 134 Timberwolves / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 21 4/7 0/0 2/2 5 3 8 3 6 3 1 0 -5 10 20 A. Edwards 24 7/16 4/10 2/2 2 3 5 0 2 0 0 0 -1 20 16 K. Towns 34 6/13 1/5 4/6 1 9 10 7 6 2 4 1 -12 17 24 P. Beverley 6 0/2 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 +9 0 1 D. Russell 35 10/18 5/13 6/9 0 2 2 5 2 2 4 1 +3 31 26 T. Prince 20 2/3 1/1 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 -5 5 8 J. McDaniels 17 2/4 0/0 0/0 0 1 1 0 3 1 2 0 -20 4 2 J. Okogie 14 0/4 0/1 3/4 2 1 3 0 2 1 0 0 -5 3 2 N. Reid 21 2/7 0/1 3/4 3 3 6 1 1 0 2 1 +5 7 7 M. Beasley 31 6/16 4/12 0/1 1 2 3 1 0 0 0 0 -7 16 9 J. Nowell 17 3/6 2/3 1/1 1 2 3 1 2 0 0 0 -22 9 10 Total 42/96 17/46 21/29 16 29 45 21 24 10 14 3 122

Miami – Portland : 104-92

Le Heat avait toutes les raisons de perdre ce match : Kyle Lowry était absent pour raisons personnelles, Tyler Herro est placé dans le protocole sanitaire et Jimmy Butler a été expulsé en fin de première période. Trois cadres en moins pour affronter une équipe de Portland en forme ces derniers jours.

Mais les joueurs d’Erik Spoelstra ne lâchent rien. Alors que Portland est devant en fin de troisième quart-temps, les Floridiens sortent les barbelés. Les Blazers finissent le match avec un très vilain 5/26 au shoot et aucun panier primé inscrit sur les douze dernières tentatives.

Heat / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 34 1/6 0/3 0/0 2 1 3 3 2 2 2 0 +7 2 3 J. Butler 15 1/4 0/0 2/2 1 2 3 3 0 0 2 0 -5 4 5 B. Adebayo 32 8/12 0/0 4/7 2 9 11 4 2 5 3 3 -1 20 33 G. Vincent 37 4/13 1/6 2/3 0 2 2 7 2 3 2 1 +14 11 12 D. Robinson 23 3/8 3/8 0/0 0 1 1 1 2 1 1 1 -8 9 7 C. Silva 0 0/0 0/0 0/1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 C. Martin 32 8/12 3/5 7/7 1 7 8 2 2 0 1 0 +15 26 31 D. Dedmon 15 5/6 0/0 2/3 2 6 8 1 3 1 2 0 +13 12 18 O. Yurtseven 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Guy 18 2/8 1/5 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +3 5 1 M. Strus 32 5/11 4/8 1/2 1 4 5 2 1 0 0 1 +22 15 16 Total 37/80 12/35 18/25 9 34 43 24 15 12 14 6 104 Trail Blazers / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 38 3/11 3/6 2/2 2 10 12 0 4 0 3 1 0 11 13 N. Little 12 0/4 0/3 0/0 0 1 1 0 1 0 1 1 -5 0 -3 J. Nurkic 28 6/10 0/0 6/8 7 7 14 2 5 1 2 1 -2 18 28 C. McCollum 33 10/20 4/9 0/0 0 3 3 4 1 2 4 0 +6 24 19 A. Simons 38 9/18 6/14 3/4 0 3 3 7 3 1 3 1 +6 27 26 T. Watford 20 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 1 1 0 1 -10 2 7 G. Brown III 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Snell 19 1/3 1/3 0/0 1 3 4 0 1 0 0 0 +2 3 5 D. Smith Jr. 13 2/3 0/1 1/2 0 1 1 1 2 0 2 1 -22 5 4 B. McLemore 20 0/7 0/7 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 -24 0 -4 C. Elleby 18 1/3 0/2 0/0 0 2 2 1 3 1 0 0 -11 2 4 Total 33/81 14/46 12/16 10 33 43 19 22 7 16 6 92

San Antonio – Oklahoma City : 118-96

Ce n’était pas le match de l’année et les Spurs ont retenu la leçon d’un précédent duel contre le Thunder. Après un début de match très moyen des deux formations, les Texans passent un 8-0 pour prendre les commandes. En deuxième quart-temps, ils comptent jusqu’à 16 points d’avance.

Comme en novembre d’ailleurs, où ils avaient néanmoins perdu cette rencontre à cause d’un mauvais troisième quart-temps. Là, ils ont tenu avec un Dejounte Murray encore en triple-double (23 points, 14 passes et 10 rebonds) et un Doug McDermott qui envoie quatre paniers derrière l’arc, en troisième quart-temps, pour écarter tout comeback du Thunder.

Spurs / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 21 7/12 6/9 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 +7 20 16 K. Johnson 23 5/7 3/5 0/0 0 1 1 0 2 0 1 1 +20 13 12 J. Poeltl 26 6/9 0/0 1/2 3 5 8 4 1 1 1 4 +12 13 25 D. White 27 4/9 1/6 2/2 0 3 3 6 4 0 2 2 +33 11 15 D. Murray 30 11/20 1/6 0/0 3 7 10 14 0 3 1 0 +19 23 40 T. Young 11 0/2 0/0 1/2 0 3 3 0 1 0 3 1 -10 1 -1 D. Eubanks 11 2/4 0/0 2/2 4 1 5 1 1 0 0 1 +20 6 11 K. Bates-Diop 19 2/7 0/1 0/0 1 2 3 2 0 0 0 0 +10 4 4 J. Wieskamp 9 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 -10 0 1 J. Landale 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -10 0 1 T. Jones 11 2/4 0/1 1/2 0 1 1 1 1 1 0 0 -8 5 5 L. Walker IV 24 1/9 0/4 1/2 0 3 3 2 0 2 0 1 +7 3 2 D. Vassell 23 7/10 4/5 1/2 0 8 8 1 4 2 0 2 +20 19 28 Total 47/96 15/40 9/14 11 39 50 32 17 9 9 13 118 Thunder / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 28 1/4 1/2 0/0 1 8 9 2 0 1 0 0 +5 3 12 L. Dort 27 4/13 3/6 4/4 2 0 2 0 4 0 1 0 -18 15 7 S. Gilgeous-Alexander 30 5/21 0/4 3/4 2 1 3 7 2 2 3 0 -25 13 5 A. Wiggins 35 8/11 1/4 2/3 2 6 8 0 2 1 3 1 -15 19 22 J. Giddey 33 4/16 0/5 1/2 5 6 11 8 0 0 4 0 -12 9 11 M. Diakite 19 4/6 0/0 0/0 1 2 3 0 4 0 1 0 -12 8 8 D. Bazley 24 3/8 0/1 0/0 0 6 6 2 0 0 0 1 -7 6 10 M. Muscala 6 2/2 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 6 7 T. Mann 16 3/7 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 -13 7 3 T. Jerome 22 4/10 2/6 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 -6 10 6 Total 38/98 8/31 12/15 14 32 46 19 14 5 14 2 96

Denver – LA Clippers : 130-128 (a.p)

Ce fut un combat de boxe, avec des Nuggets qui entament bien le premier round, avant de subir dans les suivants. Nikola Jokic sur le banc, les Clippers passent un 21-2 en deuxième quart-temps. Denver éteint ensuite Los Angeles pendant presque huit minutes après la pause et revient.

Les deux équipes iront jusqu’à la prolongation et c’est Jokic qui va faire la différence. Absolument énorme avec 49 points, 14 rebonds et 10 passes, face aux 32 points d’Ivica Zubac, le MVP 2021 a pris des rebonds offensifs et mis des paniers importants, mais c’est sur une passe décisive, pour un shoot à 3-pts d’Aaron Gordon, qu’il fait définitivement la différence et arrache la victoire pour les Nuggets.

Nuggets / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 33 4/9 2/5 2/2 1 3 4 3 2 2 2 0 +8 12 14 A. Gordon 44 10/16 4/7 4/6 0 4 4 3 1 2 2 0 +21 28 27 W. Barton 41 3/8 1/5 0/0 0 4 4 4 0 0 2 1 +6 7 9 N. Jokic 41 16/25 3/5 14/16 7 7 14 10 4 3 5 1 +15 49 61 M. Morris 45 9/20 0/4 1/1 2 7 9 9 0 2 0 0 +14 19 28 Z. Nnaji 13 2/2 1/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -16 5 7 F. Campazzo 9 0/5 0/3 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -12 0 -3 B. Hyland 15 2/7 2/5 0/0 0 3 3 3 1 0 1 1 -6 6 7 A. Rivers 7 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 0 -3 D. Reed 18 2/3 0/1 0/0 1 1 2 0 4 0 0 0 -6 4 5 Total 48/98 13/38 21/25 13 31 44 32 15 9 12 3 130 Clippers / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval S. Ibaka 14 3/6 1/3 0/0 3 3 6 3 3 0 1 1 -8 7 13 I. Zubac 37 15/19 0/0 2/2 6 4 10 3 5 1 3 1 -17 32 40 R. Jackson 38 12/22 3/11 1/2 0 3 3 12 2 0 2 0 -2 28 30 T. Mann 39 3/6 1/3 0/0 1 7 8 3 2 1 0 0 -10 7 16 A. Coffey 31 3/6 2/5 0/0 0 4 4 3 3 2 1 0 -20 8 13 J. Winslow 14 1/1 0/0 4/6 1 5 6 3 5 0 0 0 +6 6 13 I. Hartenstein 13 2/5 0/0 0/0 1 2 3 3 0 1 1 1 +12 4 8 E. Bledsoe 25 5/10 3/4 0/0 0 2 2 2 0 1 2 0 +10 13 11 L. Kennard 27 2/9 1/6 2/2 0 1 1 1 3 0 2 0 +3 7 0 B. Boston Jr. 27 6/13 4/7 0/0 0 4 4 2 1 0 0 0 +16 16 15 Total 52/97 15/39 9/12 12 35 47 35 24 6 12 3 128

Sacramento – Detroit : 131-133

Les Kings peuvent avoir de gros regrets. Ils ont globalement dominé cette partie, mais cédé à deux moments importants, sans tuer la rencontre. Après avoir inscrit 45 points en deuxième quart-temps, ils ont toujours autour de dix points d’avance en fin de troisième quart-temps.

Ils encaissent alors un 12-0 qui remet Detroit dans la partie. Ensuite, grâce notamment aux 14 points, dans le dernier acte, de Terence Davis, ils ont toujours neuf unités d’avance à moins de trois minutes de fin. Là encore, ils s’effondrent face aux tirs à 3-pts de Saddiq Bey et du revenant Kelly Olynyk, et encaissent un 11-0, qui se termine par un shoot décisif de Cory Joseph. Un ancien de la maison.