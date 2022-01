Un triple-double et la victoire pour LaMelo Ball face à Boston

Les Hornets ont peut-être définitivement basculé du bon côté du classement de la conférence Est cette nuit après avoir décroché leur sixième victoire en sept matchs, la troisième de suite à l’extérieur.

Avec LaMelo Ball et Kelly Oubre Jr. de retour, Charlotte est arrivé avec toutes ses armes et a su s’en servir pour venir à bout des Celtics, toujours privés de Marcus Smart et Robert Williams III en deuxième mi-temps. Il y a d’abord eu un 13-3 en fin de deuxième quart-temps avec le tandem Rozier-Bridges à la baguette pour un premier écart (48-56).

Vint ensuite le coup de chaud de Terry Rozier, auteur de quatre paniers de suite à 3-points et deux passes décisives pour les missiles de Gordon Hayward et Kelly Oubre Jr (64-78). À nouveau dans le dur, les Celtics ont tenté de faire le coup du « MLK Day » en essayant de revenir fort dans le final.

Sauf que l’offensive menée par Romeo Langford, Josh Richardson et Enes Freedom pour ramener Boston à -4 n’a pas suffi (84-88). LaMelo Ball a planté un gros panier à 3-points pour relancer les siens, puis c’est Miles Bridges qui s’est alors offert trois paniers décisifs conclus près du cercle et un « Windmill » en contre-attaque pour achever les locaux (91-102).

Les deux derniers missiles de LaMelo Ball et Terry Rozier ont fini le travail, pour boucler la partie par un triple-double pour le premier (15 points, 10 rebonds, 10 passes décisives), 28 points pour le second, et la victoire 111-102 pour Charlotte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hornets en pleine possession de leurs moyens. Les troupes de James Borrego récupéraient leur meneur de jeu titulaire et leur sixième homme. Avec toutes ses forces en présence, Charlotte a eu le loisir d’appuyer sur chacun de ses atouts pour faire la différence, que ce soit le festival Rozier en troisième quart-temps, les séquences précieuses de Kelly Oubre JR. en sortie de banc ou la façon dont Miles Bridges a tué le suspense en se frayant à quatre reprises un chemin vers le cercle. Pour couronner le tout, LaMelo Ball a fêté son triple-double avec un 3-points alors que Boston était revenu à -6. Tout le monde a apporté, et Boston n’a pas résisté.

– Terry Rozier comme dans son jardin. La rencontre a également été marquée par le retour de deux anciens joueurs des Celtics : Gordon Hayward et Terry Rozier. Si Gordon Hayward a été plutôt discret (5 points), « Scary Terry » s’est rappelé à ses meilleurs souvenirs du TD Garden puisqu’il a fini meilleur marqueur de la rencontre. L’arrière a frôlé la perfection puisqu’en plus de terminer meilleur marqueur du match avec 28 points (à 6/11 à 3-points), il s’est également distingué avec ses 10 passes décisives.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. L’ailier était attendu après avoir claqué son record en carrière à 38 points au Garden. S’il a été moins en réussite à 3-points (1/6), Miles Bridges a encore été essentiel avec ses 22 points et son passage impressionnant dans le dernier acte, durant lequel Boston n’a pas été en mesure de contenir ses drives vers le cercle. Il s’est ensuite permis de valider le tout avec un bon gros moulin à vent en transition. Encore une grosse prestation de sa part, avec celle de Terry Rozier évidemment.

✅ LaMelo Ball. Un match de patron pour son retour, malgré ses 8 ballons perdus. À chercher la faille en permanence chez l’adversaire et en prenant bien souvent la bonne option, que ce soit pour lui ou pour trouver un coéquipier. Son dernier missile à 3-points a définitivement mis un terme au suspense. Il a ensuite validé son triple-double avec un ultime rebond à la dernière seconde du match.

⛔ Jayson Tatum. Toujours fâché avec son tir extérieur (0/7), « JT » n’a pas été en mesure de jouer les détonateurs pour Boston cette nuit, contrairement au dernier match face aux Pelicans. L’ailier a été en souffrance toute la soirée pour terminer avec un triste 5/19 au tir pour 12 petits points inscrits.

LA SUITE

Boston (23-23) : les Celtics enchaînent à la maison avec la réception de Portland ce vendredi

Charlotte(25-20) : les Hornets seront de retour à domicile pour affronter le Thunder ce vendredi