Les Lakers s’écroulent face au coup de chaud de Caris LeVert

Dire que les Pacers n’étaient pas en grande forme est un doux euphémisme, eux qui restaient sur 4 défaites de suite et 10 défaites sur leurs 11 derniers matchs… Et pourtant, à Los Angeles, la troupe de l’Indiana a réussi à s’imposer face à des Lakers (111-104) qui sortaient pourtant d’un succès de prestige contre Utah. Et ce, pour leur 4e victoire à l’extérieur de la saison seulement !

Malgré 30 points et 12 rebonds de LeBron James ainsi que 20 points et 7 passes de Talen Horton-Tucker en sortie de banc (en seulement 25 minutes), les Lakers ont été dépassés en dernier quart, soufflés par un 23-7 initié par Caris LeVert (30 points, 8 rebonds) et Domantas Sabonis (20 points, 12 rebonds, 10 passes).

Malmenés en début de match et largués à -15 en première mi-temps, les Pacers ont su s’accrocher et placer l’accélération fatale en fin de match. En face, les Lakers continuent de souffler le chaud et le froid après leur défaite face à Denver, leur belle victoire contre le Jazz et ce revers humiliant face à Indiana, la pire équipe de la Ligue en déplacement…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Caris LeVert prend le contrôle. Pas épargné par les blessures et les pépins en tout genre dans sa jeune carrière, Caris LeVert n’en reste pas moins un formidable joueur de basket. L’arrière des Pacers l’a encore prouvé hier soir en dernier quart, donnant l’impression qu’aucun défenseur adverse ne pouvait le ralentir, et encore moins l’arrêter. Avec 22 de ses 30 points en 4e quart, il a porté son équipe à un très rare succès à l’extérieur.

– LeBron James bien seul. S’il n’est pas exempt de tout reproche non plus, LeBron James doit se demander ce qu’il fait dans cette galère… Entouré de vétérans qui font leur âge dans un cinq majeur périmé, le King a certes obtenu de l’aide en provenance de son banc, avec Talen Horton-Tucker (20 points, 7 passes) ou Malik Monk (10 points). Mais même pour Carmelo Anthony (14 points, 7 rebonds), c’est un match au goût amer, avec un 0/5 à 3-points dont trois échecs d’affilée en dernier quart quand il aurait fallu recoller au score

– La 4e victoire des Pacers à l’extérieur. Lancés, à petite vitesse, dans une de leur pire saison de ces dernières années, les Pacers sont actuellement 13e de la conférence Est, et tout simplement le pire bilan de la Ligue en déplacement (avec les Pistons). Les Lakers ont remédié à ça en prenant un éclat en dernier quart (35-24) et en s’inclinant une 4e fois sur leurs 5 derniers matchs, offrant à Indy sa 4e victoire de l’année à l’extérieur. Un nouveau camouflet à LA.

TOPS/FLOPS

✅ Domantas Sabonis. Spécialiste des double-double, Domantas Sabonis a réussi son 4e triple-double de la saison à Los Angeles, son 3e ce mois-ci ! Avec 20 points, 12 rebonds et 10 passes, Domas a été très bon tout le long du match, à 9/12 aux tirs et un de ses deux 3-points inscrits dans le crunch time. Malgré une petite alerte à la cheville en fin de match, il a connu une soirée faste, à l’image de son mois de janvier à 23 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne.

✅ Caris LeVert. C’est le finisseur des Pacers. Avec 22 de ses 30 points inscrits en dernier quart, Caris LeVert a mis le feu à la défense californienne, qui n’a jamais trouvé la parade. À 3-points comme au layup et même à mi-distance sur un de ses propres rebonds offensifs, l’arrière des Pacers a réussi un de ses meilleurs matchs de la saison, son deuxième plus gros total (après 31 face à Detroit à la mi-décembre).

✅ LeBron James. Avec 30 points, 12 rebonds et 5 passes, King James a encore assuré son rang sur les planches, profitant de l’occasion pour devenir le seul joueur de l’histoire (!) à atteindre les 30 000 points, 10 000 rebonds et 9 000 passes en carrière. Mais, même pour ce type de « milestone » rarissime, ses Lakers se sont encore foirés…

⛔Le cinq majeur des Lakers. Mis à part LeBron James, le cinq de départ de Los Angeles a été largement déficitaire, pour ne pas dire catastrophique. Si Russell Westbrook a vécu sa meilleure soirée à 3-points de la saison avec un 4/6 dans l’exercice, il a tout de même vendangé avec un 1/16 à 2-points ! Frank Vogel l’a carrément laissé sur le banc dans le « money time ». À ses côtés, Trevor Ariza (0/4), Dwight Howard (1/1) ou encore Avery Bradley (2/6) ont été à côté de la plaque, faisant véritablement leur âge et sans aucun impact sur le jeu.

⛔Chris Duarte. Le rookie des Pacers est déjà un élément important de son équipe cette saison. Il sortait d’un très gros match face aux Clippers, à 24 points, 7 rebonds et 6 passes (à 10/14 aux tirs) dans une défaite. Eh bien, il a été beaucoup moins bon hier soir face aux Lakers, à 11 points, 5 rebonds et 3 passes (à 4/13 aux tirs), mais son équipe a gagné. Allez comprendre !

LA SUITE

Indiana (16-29) : « back to back » dès cette nuit à San Francisco face aux Warriors.

LA Lakers (22-23) : début du plus long « road trip » de la saison des Lakers (6 matchs) à Orlando dans la nuit de vendredi à samedi.