Les Wizards ratent deux balles de match face aux Nets

Une victoire, une défaite, une victoire… Tel est le rythme au petit trot suivi par les Nets depuis début 2022. Nouvelle illustration cette nuit avec un succès sur le parquet des Wizards arraché deux jours après une défaite à Cleveland. Des Wizards, surfant eux sur quatre victoires en cinq matches, qui ont manqué plusieurs occasions de l’emporter au buzzer.

Portés par un grand Kyrie Irving, notamment en première période, les Nets ont fait la course en tête pendant la grande majorité du match. Devant de peu après un quart-temps (28-33), les visiteurs ont inscrit 41 points dans la période suivante pour virer avec une avance confortable à la pause (62-74), après avoir shooté à 63% de réussite.

Cet écart s’est maintenu dans un troisième acte beaucoup moins porté sur l’attaque (86-97), avant un réveil des locaux, plus sérieux en défense, dans l’ultime période. Plus combatifs et davantage récompensés pour obtenir des passages sur la ligne des lancers-francs, les Wizards ont refait leur retard possession après possession. Mais sans jamais repasser devant.

Après un panier à 3-points de Kyle Kuzma dans le corner, Washington n’avait plus qu’un point de retard à 36 secondes du terme. Malgré une fin de match confuse, ni l’ancien joueur des Lakers, ni Spencer Dinwiddie au buzzer n’ont réussi à sanctionner les Nets pour s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un « money time » haletant. Beaucoup de choses à retenir de la dernière minute de jeu, à commencer par ce tir dans le coin de Kyle Kuzma, bien servi par Bradley Beal, pour revenir à un point à 36 secondes. Après un temps-mort, Kyrie Irving a préféré tenter sa chance à 3-points, pour tuer le match comme il était ouvert, plutôt que de laisser couler le chrono. Il a miraculeusement pu récupérer le cuir pour servir James Harden. Celui-ci, après des secondes gagnées, s’est fait contrer par Montrezl Harrell sur sa pénétration. Dans la foulée, les Wizards, plutôt que d’aller chercher une faute sous le cercle, sont restés « scotchés » à la ligne à 3-points. Avec le résultat que l’on connaît…

– Les Nets restent invaincus dans les matches serrés. Ne cherchez pas plus loin l’équipe la plus à l’aise de la ligue lorsque l’écart final ne dépasse pas trois points : il s’agit des Nets. Avec ce succès, ils affichent un bilan parfait de six victoires en autant de rencontres dans de telles circonstances. À noter que les Wizards ne sont pas maladroits non plus en la matière avec huit victoires en onze matches.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Un récital offensif en première période, dans laquelle il a inscrit 22 de ses 30 points. Le meneur a encore montré toute sa facilité à se créer des espaces pour shooter, y compris à trois – quatre mètres du cercle. Moins adroit derrière l’arc, il a levé le pied en seconde mi-temps alors que son équipe semblait en contrôle. On notera sa bonne connexion avec LaMarcus Aldridge qu’il a alimenté en bons ballons.

✅ LaMarcus Aldridge. Efficacité maximale pour l’intérieur qui signe son meilleur match offensif de la saison et même depuis qu’il porte le maillot des Nets. Aucun des intérieurs adverses n’est parvenu à gêner son tir caractéristique. James Harden et Kyrie Irving ne se sont pas privés pour l’alimenter dans ses spots préférentiels.

✅ Les lieutenants de Bradley Beal. Si l’arrière a terminé meilleur marqueur et passeur de son équipe, il a tout de même reçu le soutien de cinq autres joueurs qui ont terminé avec 11 points ou plus. Le trio venu du banc Hachimura – Avdija – Harrell a eu un impact positif dans le dernier quart-temps, des deux côtés du terrain.

⛔ James Harden. Il est passé tout près d’un nouveau triple-double mais le meneur des Nets dégage à nouveau la sensation d’être hésitant offensivement : attaquer ou distribuer ? Cette interrogation, qu’il n’avait pas à Houston, a visiblement un gros impact sur sa réussite. Cette nuit, il n’a ainsi converti que 33% de ses tirs et a surtout lâché 8 de ses 12 ballons perdus par son équipe.

L’INTERCEPTION… D’UN ASSISTANT DES NETS

Scène improbable au milieu du quart-temps. Un membre du staff de Steve Nash a dévié un ballon destiné à Kyle Kuzma dans le corner, engendrant ainsi une interception pour son équipe. Aucun des arbitres n’a vu ce geste qui a provoqué l’incompréhension et la colère des Wizards. « C’était digne du basket AAU (American Athletic Union, l’association du sport amateur aux USA) », a notamment envoyé Kyle Kuzma, furieux

LA SUITE

Wizards (23-22) : réception des Raptors, vendredi

Nets (28-16) : déplacement à San Antonio, vendredi