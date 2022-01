Giannis Antetokounmpo a la peau des Grizzlies

Les absences de Desmond Bane et de Dillon Brooks étaient de trop pour les Grizzlies qui s’inclinent 126-114 sur le parquet des Bucks. Les champions NBA ont bien maîtrisé le départ canon de Memphis, et Giannis Antetokounmpo a pu, comme souvent, compter sur Bobby Portis pour l’aider à alimenter la marque. Les deux hommes sont au four et au moulin en début de match, et Giannis montre une nouvelle fois qu’il peut aujourd’hui aussi trouver un coéquipier ouvert facilement.

Mais attention, Memphis n’est pas l’une des meilleures équipes de la conférence Ouest pour rien. Avec Ja Morant à la baguette, les Grizzlies répondent au double MVP de la NBA. Les douze premières minutes sont spectaculaires et les Bucks sont devant (36-30).

Ultra dominateur, Giannis continue de montrer l’exemple. Comme souvent, les champions en titre s’évertuent à bien faire tourner le ballon, et leur fin de second acte est une démonstration collective et Memphis souffre. De retour et utilisé en sortie de banc, Jrue Holiday montre toute son importance. Moins impliqué à la création à cause d’un Giannis toujours aussi souverain, son meneur reste quand même capable de fulgurance, et surtout, il défend bien sur Ja Morant. A la pause, les Bucks ont fait le break (61-47).

Au retour des vestiaires, Jaren Jackson Jr vient donner un coup de main à Morant. Très mature dans son jeu, JJJ est dans un bon soir. Il donne tout dans la raquette mais aussi à longue distance. C’est un joueur très élégant et ce soir il est en forme. Il profite des offrandes de Morant pour scorer. Malheureusement, pour lui, Khris Middleton a aussi passé la vitesse supérieure. Memphis n’arrive pas à réduire l’écart malgré les exploits et acrobaties de son meilleur joueur. Il reste 12 minutes et il va falloir tout donner (96-87).

Trouvé par George Hill, Middleton score à 3-points et pense avoir fait le plus dur avec cet écart de 15 points (108-93) … Mais, Ja Morant ne lâchera jamais rien. En leader, il encourage les siens. Motivés, ils infligent un 16-4 et recollent à une possession de leurs adversaires (114-111).

Mais un champion ne doute jamais, Giannis score six points consécutifs et scelle le sort de cette rencontre. Milwaukee signe un succès probant (126-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La fin de match des Bucks. Défaits lors des deux derniers matchs, les Bucks ont une nouvelle fois été malmenés dans le dernier acte. Pourtant, ils avaient le match en main. Mais cette fois çi, ils n’ont pas craqué malgré un 16-4 encaissé en fin de match. Avec Jrue Holiday sur le parquet, le tempo a été mieux géré. Mais c’est surtout Giannis qui a fait la différence sur cette fin de match. Omniprésent aux rebonds, il a surtout scoré trois paniers de rang dont un dernier dunk majestueux.

Les absences de Desmond Bane et Dillon Brooks. Ce soir, face à une grosse cylindrée les deux hommes ont manqué à leur équipe et surtout à Morant. Maladroit en première mi-temps à longue distance, Memphis a été trop dépendant de Ja Morant sur les postes extérieurs. C’est pour cette raison que les Bucks ont rapidement creusé l’écart. Heureusement pour eux, Morant peut perforer n’importe quelle défense et Jaren Jackson Jr a répondu présent, mais le volume de jeu de Brooks et le poignet magique de Bane auraient permis à Memphis d’avoir plus d’alternance en attaque ce soir.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. En plus d’être parfait dans le money time, Giannis a été monstreux dès les premières minutes de jeu. Trop fort et trop puissant, le Grec s’est baladé et a porté son équipe. Gêné par les fautes dans le dernier acte, il retourne sur le terrain afin d’aider son équipe. Le retour d’Holiday va lui permettre de moins être utilisé à la création même s’il a encore montré ce soir que lorsque son meneur n’est pas sur le terrain, c’est lui qui monte la balle et trouve ses coéquipiers ouverts. 33 points et 15 rebonds pour lui ce soir.

✅ Khris Middleton. En bon lieutenant, il réalise une très bonne deuxième période. Malgré une adresse en berne à 3 points (1-6), il termine la rencontre à 27 points, 7 rebonds et 7 passes. Un match plein et un impact des deux côtés du terrain.

✅ Ja Morant. Face à Giannis, il a prouvé pourquoi il fallait le citer parmi les possibles MVP en fin de saison. Esseulé, il a été incroyable. Capable de scorer comme bon lui semble, il a aussi distillé de nombreux caviars à ses coéquipiers. Un match de patron pour l’un des meilleurs meneurs de la NBA : 33 points, 14 passes décisives et 8 rebonds.

⛔Les shooteurs de Memphis. Sans Desmond Bane, l’attaque de Memphis a perdu de son équilibre, et l’adresse à 3-points s’en est ressentie. A la mi-temps, les Grizzlies en étaient à 4 sur 23 de loin. Ils ne feront pas mieux en deuxième mi-temps puisqu’ils vont finir à 9 sur 40, dont 2 sur 13 pour le banc ou encore 1 sur 11 pour le duo Konchar/Williams.

LA SUITE

Milwaukee (28-19) : réception des Bulls vendredi.

Memphis (31-16) : suite du « road trip » avec un déplacement vendredi à Denver.