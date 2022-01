Un grand DeMar DeRozan stoppe la série des Cavaliers

Ce duel d’équipes du haut de tableau de la Conférence Est tient toutes ses promesses dès l’entame. Le duo Evan Mobley – Lauri Markkanen inscrit 16 points dans le premier quart-temps tandis que du côté des Bulls, c’est Coby White, habituellement remplaçant mais titulaire depuis la blessure de Zach LaVine, qui chauffe rapidement. L’ancien de North Carolina pointe à 10 points à l’issue du premier quart-temps, remporté par Cleveland (29-24).

Vient ensuite le « show » DeMar DeRozan. L’ailier, discret jusqu’alors (2 points), prend feu et cartonne les Cavaliers dans le second quart-temps : 16 points marqués à lui tout seul ! Bien aidé par le presque double-double de Nikola Vucevic (10 points et 8 rebonds), le natif de Compton aide les Bulls à récupérer le « momentum » (34-20 durant le second quart-temps). Malgré le réveil de Darius Garland, les Cavaliers sont impuissants et encaissent même un 10-0 pour clôturer la première mi-temps (58-49).

La pause refroidit DeMar DeRozan, qui disparait en attaque dans le troisième quart-temps. Sans incidence puisque les Bulls compensent par un superbe effort collectif pour résister au coup de chaud de Lauri Markkanen, auteur de 12 points en 12 minutes. Nikola Vucevic continue de punir près du cercle tandis que Ayo Dosunmu et Alex Caruso montent en puissance. Après 36 minutes, l’écart est toujours de 9 points (87-78) en faveur des Bulls.

L’ultime quart-temps est fait de plusieurs rebondissements : alors que Chicago prend d’abord 11 points d’avance, Cleveland riposte rapidement, sous l’impulsion de Darius Garland et Evan Mobley, et recolle à 3 points à l’entrée du « money-time » ! Le moment choisi par l’homme fort des fins de matches à Chicago, DeMar DeRozan, pour crucifier les espoirs des Cavaliers. Déjà auteur de 4 points en début de quart-temps, l’ailier ajoute 4 unités supplémentaires puis sert Vucevic dans le « corner », qui sanctionne et refait passer l’écart à +9 (111-102). Les Cavaliers rendent les armes et les Bulls mettent un terme à une série de quatre défaites d’affilée avec la manière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– DeMar DeRozan va vite avec les Bulls. Par un panier qui lui ressemble tant, à mi-distance, l’ancien Raptor est devenu, durant le premier quart-temps de la rencontre, le deuxième joueur de l’histoire de la franchise de Chicago à atteindre aussi rapidement la barre des 1 000 points marqués avec le club. En franchissant le cap en 40 matchs, il n’est devancé que par les 38 matchs de… Michael Jordan, évidemment. Auteur de 30 points (14/24) et 7 passes à l’issue de la rencontre, il a été l’artisan majeur du succès des Bulls.

– Fin de série pour les deux équipes. Les Cavaliers ne remportent pas une sixième victoire de suite, et les Bulls ne s’inclinent pas pour la cinquième fois d’affilée. C’était un match des séries opposées, et ce sont les locaux qui ont eu le dernier mot.

– Et de 13 pour Coby White. Auteur de 16 points (5/11), le « combo guard » de Chicago a signé un 13e match consécutif avec 10 points ou plus marqués ! Une série débutée il y a bientôt un mois, le 27 décembre dernier.

TOPS/FLOPS

✅ Ayo Dosunmu. Titulaire puisque Lonzo Ball et Zach LaVine, le meneur rookie natif de Chicago a livré une prestation grandiose. En 38 minutes, il a compilé 18 points (7/8), 3 rebonds, 8 passes et 2 interceptions. Boule d’énergie infatigable, surtout en défense, le garçon est déjà une pièce majeure de la rotation de cette équipe des Bulls ambitieuse.

✅ Nikola Vucevic. Malgré une maladresse certaine en-dehors de la raquette, le Monténégrin a réalisé un sacré chantier près du cercle. Parfait dans le rôle du lieutenant de DeMar DeRozan, il a déjoué les tentatives de contre de Mobley et Allen et compile 24 points (11/21), 12 rebonds et 3 passes. Du grand « Vooch ».

✅ Lauri Markkanen. Le Finlandais avait certainement à coeur de briller sur son ancien parquet, et cela s’est vu. Agressif vers le cercle, sûr de ses prises de tirs, l’intérieur réalise le meilleur match côté Cavs : 28 points (7/14) et 7 rebonds.

⛔️ Les ballons perdus par Cleveland. Les Cavaliers ont joué du bon basket, cohérent des deux côtés du terrain. Mais les 15 ballons perdus durant la rencontre, dont 4 par Darius Garland, sont venus gâcher la tableau. Les hommes de J.B Bickerstaff avaient la place pour gagner ce match, mais ils ont encaissé 24 points sur ces ballons perdus ! Une sacrée balle dans le pied.

LA SUITE

Chicago (28-15) : court déplacement à Milwaukee, vendredi

Cleveland (27-19) : réception du Thunder, samedi