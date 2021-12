La symphonie de Franz Wagner

Comme si de rien n’était, dans un match où le Magic a couru après le score, Franz Wagner a réussi la meilleure performance au scoring d’un rookie cette saison, en signant 38 points dans la défaite face à Milwaukee.

Huitième choix de la dernière Draft, l’Allemand a notamment scoré 14 points dans le troisième quart-temps, lorsque Orlando a tenté de relever la tête. Avec cette performance, il rejoint ainsi Dennis Scott et Shaquille O’Neal dans l’histoire du Magic, devenant le troisième rookie floridien à atteindre cette barre des 38 unités.

Son coach Jamahl Mosley l’a félicité pour son apport global, soulignant que c’est aussi grâce à la défense que Franz Wagner avait pu s’épanouir en attaque lors des quelques temps forts du Magic après la pause.

« Ça a commencé avec trois ou quatre stops de suite qui nous ont permis de courir en transition », a-t-il rappelé. « Quand tu vois le ballon entrer dans le cercle en contre-attaque et que tu enchaînes les paniers faciles qu’on n’arrivait pas à avoir en première mi-temps, ça te donne un peu plus de volonté et d’énergie. Il fait aussi un 10/10 au lancer, et le crédit lui en revient pour être allé chercher des fautes afin d’aller sur la ligne et pour avoir compris qu’on devait mettre la pression près du cercle ».

Les félicitations en plein match de DeMarcus Cousins

L’intéressé s’est pour sa part satisfait d’avoir laissé le jeu venir à lui dans une rencontre où l’enjeu du résultat est rapidement devenu secondaire.

Franz Wagner a ainsi eu le mérite de rester dans son match et de jouer avec application et concentration.

« J’ai essayé d’aller régulièrement près du cercle, en essayant d’analyser les options adverses en sortie d’écran et de faire les bons choix. Ça aide toujours quand tu mets quelques paniers à 3-points au début, ça ouvre des opportunités ensuite », a-t-il souligné. « Je pense avoir fait du bon boulot en ne forçant pas mon jeu comparé à certains autres matchs où c’était juste 3-4 actions de suite ».

Pour l’anecdote, Franz Wagner se souviendra d’avoir reçu les félicitations de DeMarcus Cousins avant même la fin de la rencontre, même si pour le rookie, celle-ci a forcément une valeur moindre, le Magic ayant perdu 127-110.

« Il m’a félicité pour le match. Mais, à ce moment-là, on devait probablement être menés de 15 points ou quelque chose comme ça et le match était pratiquement terminé, alors j’ai juste dit merci. C’était vraiment un geste sympa mais, au bout du compte, nous n’avons perdu », a-t-il ajouté.