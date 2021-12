Les Bucks passent la quatrième à Orlando

Serait-ce enfin le bon départ dans cette saison pour Milwaukee ? Après leur victoire renversante face à Boston histoire de bien fêter Noël, les troupes de Mike Budenholzer ont aligné un quatrième succès consécutif en déroulant leur basket face au Magic d’un Franz Wagner auteur de 38 points !

C’est peu dire que les Floridiens ont pris l’eau en première mi-temps, dépassés par un 9-2 dès la fin du premier quart-temps, séquence marquée par le 3+1 de Donte DiVincenzo et le 3-points de Pat Connaughton (32-23).

C’est ensuite par l’intermédiaire d’un 14-0, avec deux missiles coup sur coup de Bobby Portis et George Hill, que les Bucks ont pris le large (49-26). Orlando n’a pas réussi à stopper l’hémorragie, accusant jusqu’à 29 longueurs de retard suite aux nouveaux coups de feu lointains de Khris Middleton et Bobby Portis juste avant la pause (72-43).

Le Magic a toutefois relevé la tête au retour des vestiaires, passant à son tour un 19-0, alimenté notamment par les missiles du quatuor Harris-Gravett-Wagner-Carter Jr (76-66). Insuffisant malgré tout pour bousculer les Bucks, repartis de plus belle après un bon passage de DeMarcus Cousins et un dunk de Khris Middleton en contre-attaque.

Les deux lay-ups de Giannis Antetokounmpo ont ensuite permis aux Bucks d’entamer le dernier acte avec 15 longueurs d’avance (97-82) et de terminer la partie sans trembler, avec le trio Holiday-Middleton-Antetokounmpo aux manettes (26 points sur 30 dans le quatrième quart-temps pour un succès 127-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame réussie des Bucks. Sur la lancée de leur dernier match, les troupes de Mike Budenholzer n’ont laissé aucune chance à Orlando. Le deuxième quart-temps a pris des allures de concours à 3-points avec pas moins de huit missiles extérieurs qui ont contribué à offrir jusqu’à 29 points d’avance au champion en titre avant la pause…

– L’adresse des grands soirs. Avec les 31 passes décisives compilées par Milwaukee, l’adresse extérieure des Bucks est la statistique qui ressort avec un 46% d’adresse des plus soignés, à 17/37 dans l’exercice. À noter d’ailleurs le parfait 5/5 de Bobby Portis dans l’exercice.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Héroïque lors du dernier match, face à Boston, le « Greek Freak » s’est cette fois « contenté » de faire le job et d’assurer le coup sur la fin avec deux paniers en fin de troisième quart-temps et un apport non négligeable dans le dernier acte aux côtés d’un tandem Holiday-Middleton également précieux, et ponctué de quelques belles envolées au passage. La star des Bucks a fait dans la maîtrise cette nuit, rendant 28 points (à 10/19 au tir), 6 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes.

✅ Franz Wagner. La perf’ de la nuit qu’on n’attendait pas. Le rookie du Magic a fait du dégât avec ses 38 points à 12/20 au tir, 4/8 à 3-points et son 10/10 au lancer-franc. Une éclaircie dans la pénombre alors que les troupes de Jamahl Mosley ont pourtant accusé leur 17e revers en 20 matchs.

LA SUITE

Milwaukee (14-19) et Orlando (7-28) s’affrontent à nouveau ce jeudi en Floride.