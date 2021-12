Le tournoi NBA de mi-saison en place dès 2022 ?

À l’instar de la G-League, qui lui sert de laboratoire, est-ce que la NBA va mettre en place un tournoi en pleine saison ? L’idée trotte dans la tête d’Adam Silver depuis plusieurs années, et c’est en observant les Coupes d’Europe de football que le patron de la NBA en a eu l’idée. Pour l’instant, le projet avait été laissé de côté, contrairement au « play-in » qui a convaincu tout le monde.

Mais Adam Silver croit vraiment en ce projet, et selon ESPN, les discussions avec le syndicat des joueurs ont permis d’avancer sur un calendrier, et surtout sur les modalités financières. Ainsi, ce tournoi prendrait la forme d’un système de coupe (quarts-de-finale, demi-finales et finale), et pour motiver les joueurs, une prime d’un million de dollars par joueur de l’équipe gagnante !

Une saison régulière à 78 matches ?

Selon ESPN, les discussions sont si avancées que ce tournoi pourrait apparaître au calendrier en 2022 ou 2023, et il permettrait de réduire la saison régulière de 82 à 78 matches. Il concernerait les huit équipes avec les meilleurs bilans, avec des matches à élimination directe. Le tout se jouerait avant Noël.

Du côté des propriétaires, on était plutôt « contre » car ce tournoi va ôter un ou deux matches à domicile, et ce n’est pas négligeable dans les finances d’une franchise.

Mais ESPN rapporte qu’Adam Silver a su être convaincant, notamment parce qu’il en fait un argument de poids dans les négociations pour le prochain contrat TV. Le commissionner est persuadé que le public va apprécier ce nouveau format, et qu’il saura trouver sa place dans le calendrier, comme c’est le cas du « play-in » depuis deux saisons.

Un calendrier en deux phases ?

Mais la question de la saison régulière reste épineuse. Si ce tournoi ne concerne que huit équipes, quid des 22 autres pendant ce tournoi ? Quid du calendrier de la saison régulière dans son ensemble ?

On imagine que la NBA dévoilera en août un calendrier qui s’arrêtera jusqu’à ce tournoi, qui pourrait se tenir vers le 15 décembre, et qu’un second calendrier sera publié ensuite pour le restant de la saison. Ce qui ne manquera pas de poser des problèmes de logistique pour les exploitants des salles, mais aussi les billetteries et les diffuseurs.