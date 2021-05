Adam Silver veut ramener de la compétitivité au sein d’une saison régulière qui perdait beaucoup d’intérêt ces dernières années, entre des dernières semaines de « tanking » et un All-Star Game de plus en plus amical.

Pour le commissionner, le « play-in » a ainsi été un vrai succès, surtout parce qu’il a permis à quasiment toutes les équipes de rêver aux playoffs jusqu’au bout, en plus de rajouter un peu de tension, avec des matchs à fort enjeu dont sont particulièrement friandes les chaînes de télévision.

Si certains joueurs, comme LeBron James, n’étaient pourtant clairement pas emballés à l’idée de disputer ces barrages, Adam Silver a le soutien du public, seulement 12% des fans de NBA y étant opposés.

Et selon les informations d’ESPN, il veut profiter de cette dynamique pour mettre en place une autre de ses idées : un tournoi de mi-saison.

Quel intérêt pour les superstars ?

Evoqué depuis plus de deux ans, ce tournoi s’inspirerait du football européen, avec dans l’idée de développer un rendez-vous à huit équipes, qui rajouterait de l’enjeu au cœur de la saison régulière.

Jusqu’à présent, ce concept n’a pourtant pas vraiment enthousiasmé les propriétaires et les joueurs, malgré le million de dollars envisagé pour chaque membre de l’équipe qui l’emporterait. Pour mettre en place ce tournoi, la NBA devrait sans doute passer à un calendrier de 78 matchs, privant chaque équipe de deux rencontres à domicile, soit un total de 5 à 8 millions de dollars par franchise.

Les dirigeants craignent également que les superstars préfèrent profiter des quelques jours du tournoi pour faire une pause dans la saison régulière, et recharger les batteries, plutôt que de se donner à fond pour la victoire. Surtout celles qui touchent près de 40 millions de dollars par saison.

Sur Twitter, Jamal Murray est ainsi contre l’idée, jugeant qu’il n’y a pas besoin de « complexifier la saison ».