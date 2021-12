Les Hawks toujours en souffrance en défense

Avec deux défaites en trois matches, les Hawks avaient besoin d’une victoire pour s’éviter une période compliquée. La réception des Hornets, frappés de plein fouet par le Covid-19 avec quatre joueurs à l’isolement et qui étaient sur trois défaites de rang, était alors parfaite pour se relancer.

Sauf que même sans LaMelo Ball et Terry Rozier (sans oublier Mason Plumlee et Jalen McDaniels), Charlotte a non seulement gagné ce match, mais surtout passé 130 points à Atlanta. Comment expliquer une telle contre-performance ?

« Des matches comme ça montrent ce qu’on a besoin de bien faire », explique John Collins à l’AJC. « Ils manquaient plusieurs joueurs importants à leur groupe, donc on doit faire mieux dans notre approche du match. On doit être prêt, et ne prendre personne à la légère. On ne l’a pas fait là, je trouve, mais on doit prendre les choses au sérieux. »

« Si on encaisse 130 points, on ne va pas gagner beaucoup de matches »

Les 130 points encaissés à 53% de réussite au shoot alors que les Hornets souffraient de l’absence de deux de leur trois meilleurs marqueurs (LaMelo Ball et Terry Rozier, qui pèsent 37.7 points de moyenne) illustrent bien les problèmes défensifs des joueurs de Nate McMillan.

Ils n’ont jamais été impressionnants dans ce domaine, même l’an passé quand ils ont réalisé une excellente deuxième partie de saison, mais depuis le début de cet exercice 2021/2022, ils sont la 24e défense de la ligue et Miles Bridges, avec 32 points, en a bien profité.

« On sait ce qu’on a à faire et ils étaient meilleurs dans cette rencontre », estime le coach des Hawks. « On n’a pas besoin de se réveiller. C’est une bonne équipe, il leur manquait quelques joueurs, comme à nous d’ailleurs. Défensivement, on n’a pas été assez bon pour l’emporter. 130 points, c’est bien plus que d’habitude. C’est une de ces soirées où l’adversaire était chaud et on n’a pas fait les stops nécessaires. »

Deuxième attaque la plus efficace de la ligue cette saison (112.7 points marqués sur 100 possessions), la franchise d’Atlanta, trois défaites en quatre rencontres, n’a aucun souci en attaque et c’est bien la défense qui plombe les résultats, jusqu’ici décevants (10e de l’Est), des finalistes de conférence 2021.

« On a été très mauvais, c’est aussi simple que ça », regrette Kevin Huerter. « On n’a pas été assez bon. Et si on encaisse 130 points, on ne va pas gagner beaucoup de matches comme ça. »