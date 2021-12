Le MVP de la nuit | Miles Bridges voulait envoyer un message

Le Covid-19 rode en NBA, et il a frappé durement les Hornets avec quatre joueurs placés à l’isolement pour au moins 10 jours, dont LaMelo Ball et Terry Rozier, qui pèsent 38 points par match. Forcément, James Borrego attend que leurs coéquipiers en fassent un peu plus, et cette nuit, Miles Bridges a montré l’exemple.

Meilleur marqueur de l’équipe avec 20.4 points par match, l’ailier dunkeur prouve depuis le début de saison qu’il est devenu un attaquant complet. Très adroit de loin (4 sur 6 à 3-points), il est toujours capable de découper les défenses grâce à son premier pas.

Souvent opposé à John Collins, il l’a dominé par sa puissance, mais aussi sa technique comme sur ce beau fadeaway pour valider la victoire des Hornets. Dans le dernier quart-temps, il plante 14 points à 100%¨aux tirs !

« J’ai le sentiment que c’était un match pour envoyer un message, pour faire comprendre aux gens qu’on est toujours là » réagit Miles Bridges en conférence de presse.

Un « Most Improved Player » en puissance

Auteur de 32 points à 11 sur 15 aux tirs, Miles Bridges est le seul titulaire avec un +/- positif, et c’est parce qu’il était sur le parquet lorsque les Hornets vont signer un 12-0 en fin de 3e quart-temps. On découvre alors le Bridges passeur pour piéger les prises à deux, et servir Cody Martin. C’est son 6e match à 30 points et plus cette saison. Avant cette saison, il n’en avait réussi que trois…

« Il a élevé son jeu de manière énorme. Il a mis des 3-points. Il est allé au cercle. Cette saison, il met des tirs importants » apprécie son coach. « Je sais que Terry (Rozier) est réputé pour ça dans notre équipe, mais si vous regardez notre saison, Miles a mis autant de tirs importants que n’importe qui. Miles est fantastique, il joue avec du beaucoup de sang-froid, et de la confiance. »

Comme les joueurs aiment le dire souvent, « le jeu s’est ralenti pour lui » cette saison. Il ne se précipite plus, et s’il maintient le même rythme dans les mois à venir, il fera un beau candidat au titre de Most Improved Player.