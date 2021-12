Covid-19 : LaMelo Ball, Terry Rozier et deux autres Hornets à l’isolement !

Avoir un joueur à l’isolement n’est jamais une bonne nouvelle pour une équipe, mais en avoir quatre, dont deux qui sont parmi les meilleurs marqueurs du groupe, c’est encore pire. C’est la mésaventure qui frappe les Hornets.

The Athletic nous apprend en effet que LaMelo Ball et Terry Rozier, mais également Jalen McDaniels et Mason Plumlee, viennent d’être placés en quarantaine. Les quatre devraient donc manquer dix jours de compétition, soit plusieurs matches.

Un timing loin d’être idéal pour Charlotte, qui reste sur trois défaites de suite et va ainsi se déplacer à Atlanta avant de recevoir deux fois de suite Philadelphie sans deux de ses trois meilleurs marqueurs et avec un quart de son effectif en moins…

Seul espoir pour James Borrego : que les joueurs puissent, comme LeBron James, rendre deux tests négatifs en 24 heures et retrouver ainsi plus rapidement les terrains.