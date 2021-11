Giannis Antetokounmpo : « Il nous manquait un intérieur »

Avec sept victoires de suite, on pourrait penser que les Bucks n’ont besoin de personne pour remonter au classement, et se mettre en position idéale pour aller chercher un second titre d’affilée. Sauf que Brook Lopez a manqué les vingt derniers matches, et que Mike Budenholzer évolue depuis dix matches avec Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis sous les panneaux.

Comme on l’a vu cette nuit, ça fait de gros dégâts, même face à une paire composée de Domantas Sabonis et Myles Turner, mais la saison est longue, et les dirigeants ont décidé d’aller chercher DeMarcus Cousins.

Selon ESPN, sa signature est prévue lundi, et c’est du côté de Las Vegas que Darvin Ham, assistant de Mike Budenholzer, a rencontré l’ancien pivot des Kings et des Lakers. DeMarcus Cousins venait d’effectuer un essai pour les Nuggets, et finalement un simple coup de fil de Darvin Ham à ses dirigeants a suffi pour les convaincre de tester l’ancien champion du monde. Il s’agit d’un contrat non garanti, et le pivot a jusqu’au 7 janvier pour prouver qu’il a sa place chez les champions NBA.

« On en demande beaucoup à Bobby et moi à jouer les intérieurs tous les temps »

« Nous jouons avec Giannis et Bobby comme intérieurs en ce moment, et quand on regarde notre effectif, et notre manière d’effectuer des remplacements, je pense que l’ajout d’un intérieur sera utile » a réagi le coach des Bucks. « J’aime la façon dont le groupe joue actuellement, et leur manière de se battre. Les extérieurs font du bon travail défensivement et offensivement, je pense qu’ils apportent quelque chose difficile à défendre pour les adversaires. Bobby est toujours capable d’écarter le jeu et nous devons continuer sur notre lancée. »

Interrogé également sur cette future venue de DeMarcus Cousins, Giannis Antetokounmpo est ravi puisqu’il aura un grand de plus pour l’épauler sous les panneaux.

« Evidemment, Brook joue un rôle important dans ce qu’on fait, et on est impatient qu’il revienne en bonne santé, mais au final, sans lui, il nous manquait un intérieur. J’ai le sentiment qu’on en demande beaucoup à Bobby et moi à jouer les intérieurs tous les temps, donc ce sera très bien d’ajouter un joueur de plus. »

Et puis, DeMarcus Cousins dans l’effectif, c’est également l’occasion de faire un peu d’humour…