On n’arrête plus les Bucks

Après une première mi-temps équilibrée, les Bucks ont fait la différence dans le 3e quart-temps pour s’imposer 118-110 à Indiana. Les Pacers étaient pourtant revenus à -2 au début du 3e quart-temps grâce à Malcolm Brogdon, mais ensuite la force de frappe et la régularité des Bucks ont fait la différence avec Jrue Holiday comme arme numéro 1. Dans son sillage, les Bucks signent un 9-2 en deux minutes pour prendre 11 points d’avance (75-64). Domantas Sabonis stoppe l’hémorragie, mais les Bucks en remettent une couche, et en cinq minutes, l’écart passe à + 19 (91-72).

Khris Middleton à 3-points et Giannis Antetokounmpo au alley oop font passer l’écart à + 20, et Rick Carlisle décide de lancer le « garbage time » à sept minutes de la fin. Septième victoire de suite des Bucks qui font attaquer la suite avec Demarcus Cousins sous les panneaux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La domination dans la raquette. 62 points à 36. Ce chiffre traduit bien la domination des Bucks dans la peinture, que ce soit par des dunks ou des lay-up. Toute la soirée, Milwaukee n’a cessé d’attaquer la défense pour du « drive and kick ». La vitesse, la puissance et bien sûr le mouvement des Bucks ont fait exploser la défense des Pacers.

– Des Pacers sans idées. Alors que les Bucks jouent sans Brook Lopez, les Pacers se sont montrés incapables d’approcher le cercle. La paire Sabonis-Turner a été transparente, et résultat, les joueurs de Carlisle se sont contentés de shooter à 3-points toute la soirée. Un aveu d’impuissance pour finir à 12 sur 45 de loin !

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. C’est le détonateur du 3e quart-temps avec ses 11 points sur la période. Il est en jambes, et il prend de plus en plus d’initiatives en attaque. C’est physiquement qu’il a fait craquer la défense des Pacers, et il signe un match plein avec 27 points, 9 rebonds et 7 passes. Depuis quatre matchs, il tourne à près de 20 points de moyenne.

✅ Giannis Antetokounmpo. Pour limiter le double MVP et désormais champion NBA, Rick Carlisle avait choisi de lui coller Malcolm Brogdon sur le dos. C’était risqué, et le « Greek Freak » a dominé son ancien coéquipier. Un très propre 10 sur 15 aux tirs sans jamais chercher à force. Une soirée tranquille pour une feuille de stats encore noircie.

✅ Caris LeVert. C’est le seul à vraiment surnager côté Indiana, et c’est d’ailleurs le seul à faire mouche de loin (4 sur 5 à 3-points). LeVert apporte ce grain de folie et cette créativité dans un basket finalement très académique.

⛔ La paire Turner/Sabonis. Six points pour 2 sur 12 aux tirs… Les deux intérieurs d’Indiana ont vécu une soirée cauchemar, incapables de contourner les longs segments de Giannis Antetokounmpo et de Bobby Portis. Milwaukee avait verrouillé la raquette et même Sabonis s’est retrouvé englué.

LA SUITE

Indiana (9-13). Back-to-back compliqué puisque les Pacers se rendent lundi à Minneapolis.

Milwaukee (13-8). Une petite période de repos pour les Bucks qui ne rejouent que mercredi face aux Hornets.