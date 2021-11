Stats & Highlights | Le Jazz et les Celtics ont mal digéré la dinde

Une riche et intense soirée à douze matches au lendemain de Thanksgiving, et pendant que les Suns, les Warriors et les Hawks poursuivent leurs séries de victoires, le Jazz et les Celtics déjouent. Les premiers s’inclinent à domicile face aux Pelicans, tandis que les seconds coulent à San Antonio.

De cette soirée, on retient aussi la fin de série des Wolves, et la difficile victoire des Wizards après deux revers de rang. Quant aux Lakers, ils touchent le fond face aux Kings…

LA Clippers – Detroit

LA Lakers – Sacramento

Golden State – Portland

New York – Phoenix

Memphis – Atlanta

Charlotte – Minnesota

Denver – Milwaukee : 109-120

Match de contrastes entre des Nuggets déplumés et des Bucks qui s’appuient à nouveau sur leur « Big Three ». Les champions NBA frappent d’entrée pour mener 24-8. Les Nuggets explosent en défense, et Milwaukee peut passer une soirée tranquille pour remporter une 6e victoire de rang. On retiendra tout de même que Denver s’est accroché, revenant même à -5 en fin de 3e quart-temps. Mais Milwaukee va remettre un coup de collier pour reprendre 19 points d’avance et finalement s’imposer de 11 points.

Nuggets / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Green 29 6/10 3/5 0/0 1 3 4 0 3 1 1 1 -15 15 16 J. Green 16 1/8 0/2 0/0 2 2 4 0 3 2 0 0 -6 2 1 A. Gordon 37 6/10 1/2 5/5 2 7 9 3 3 2 0 0 -15 18 28 W. Barton 39 7/20 2/13 1/2 1 8 9 4 1 2 1 0 -16 17 17 M. Morris 32 6/14 3/6 0/0 0 1 1 8 1 0 2 0 -13 15 14 Z. Nnaji 15 1/4 1/1 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 +2 4 1 P. Cornelie 3 2/3 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 +9 4 5 V. Cancar 15 3/4 2/2 2/2 1 0 1 4 1 1 1 0 +6 10 14 B. Bol 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +9 0 0 F. Campazzo 28 5/11 3/8 3/3 0 1 1 2 5 1 3 1 -17 16 12 M. Howard 5 3/4 2/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +7 8 9 A. Rivers 17 0/4 0/4 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 -4 Total 40/92 17/47 12/14 9 22 31 24 19 9 8 2 109 Bucks / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 30 10/13 1/1 3/9 0 13 13 7 0 0 1 1 +18 24 35 K. Middleton 31 5/11 4/9 3/3 0 5 5 7 2 1 6 0 +6 17 18 B. Portis 28 5/12 1/4 0/0 2 6 8 1 2 1 2 3 +10 11 15 J. Holiday 33 7/10 1/3 1/2 1 4 5 6 0 0 2 1 +28 16 22 G. Allen 24 3/6 2/5 2/2 0 2 2 0 2 0 0 0 +5 10 9 S. Mamukelashvili 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 T. Antetokounmpo 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 J. Nwora 13 3/5 2/3 0/0 2 2 4 0 1 0 5 0 -11 8 5 G. Kalaitzakis 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 3 0 0 0 -9 3 3 G. Hill 25 2/4 1/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 1 +13 5 7 P. Connaughton 27 7/8 4/5 2/3 0 4 4 0 1 1 3 1 +22 20 21 R. Hood 17 3/3 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 -9 6 9 Total 46/73 16/33 12/20 5 39 44 24 14 3 19 7 120

San Antonio – Boston : 96-88

Pour la première d’Ime Udoka comme coach sur le parquet de San Antonio, on a assisté à un match de séries avec des Spurs qui avaient pris le meilleur départ pour mener 10-3 après cinq minutes.

Les Celtics n’en mettent pas une, et San Antonio se détache pour compter jusqu’à 24 points d’avance. Mais les Celtics se réveillent, et grâce à Grant Williams et Jayson Tatum, ils prennent même les commandes pour mener 88-81. La réponse des Spurs ? Un 15-0 pour reprendre 10 points d’avance et finalement mettre fin à une série de six revers d’affilée.

Spurs / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Bates-Diop 18 1/3 0/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 +5 2 3 K. Johnson 38 7/12 1/2 2/4 3 11 14 2 1 1 1 0 +12 17 26 J. Poeltl 34 3/6 0/0 1/2 2 10 12 1 4 0 1 3 +14 7 18 D. White 37 5/16 3/9 4/4 2 6 8 7 1 1 2 2 +16 17 22 D. Murray 38 12/24 0/2 5/7 1 10 11 6 2 3 3 1 +8 29 33 T. Young 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -6 0 1 D. Eubanks 7 0/3 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 -2 T. Jones 18 5/6 0/0 2/2 0 2 2 2 2 0 2 0 +17 12 13 B. Forbes 23 1/7 0/5 0/0 0 1 1 0 2 2 1 0 -14 2 -2 L. Walker IV 15 4/8 2/4 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -12 10 8 J. Primo 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 0 -1 Total 38/87 6/24 14/19 8 45 53 21 15 7 10 6 96 Celtics / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 40 9/23 2/7 4/5 3 9 12 2 3 1 2 0 -13 24 22 A. Horford 25 2/8 0/3 0/0 3 2 5 1 3 0 1 1 -29 4 4 M. Smart 33 6/14 0/3 1/2 2 5 7 8 2 1 2 1 -17 13 19 D. Schroder 38 3/14 1/5 1/1 0 5 5 4 4 0 2 0 -14 8 4 J. Brown 27 6/16 3/7 1/3 0 4 4 3 2 0 1 1 -2 16 11 J. Parker 5 1/1 1/1 2/2 0 0 0 0 0 1 1 0 -7 5 5 G. Williams 27 3/4 1/2 0/0 2 3 5 1 3 0 0 3 +18 7 15 A. Nesmith 10 2/4 1/3 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 -2 5 5 E. Kanter 18 1/5 0/0 1/2 2 6 8 0 0 0 1 0 +28 3 5 R. Langford 17 1/3 1/3 0/0 0 4 4 1 1 0 0 1 -2 3 7 Total 34/92 10/34 10/15 12 39 51 20 20 4 10 7 88

Utah – New Orleans : 97-98

Le héros du soir se nomme Devonte’ Graham, auteur du 3-points de la gagne à deux secondes de la sirène. C’est la première fois que les Pelicans s’imposent après avoir été menés au début du 4e quart-temps. Menés de six points à cinq minutes de la fin, le Jazz pensait avoir fait le plus dur en signant un 12-2 (97-93). Mais les quarante dernières secondes sont pour La Nouvelle-Orléans avec deux lancers de Brandon Ingram, puis ce 3-points de Graham.

Jazz / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. O'Neale 32 2/4 2/4 0/0 1 2 3 0 3 2 1 3 0 6 11 B. Bogdanovic 31 9/15 5/9 0/0 0 4 4 1 2 1 3 0 +2 23 20 R. Gobert 37 2/3 0/0 5/10 3 7 10 2 5 0 3 3 -6 9 15 M. Conley 31 4/10 0/4 4/4 0 4 4 5 2 1 3 1 -11 12 14 D. Mitchell 34 6/21 2/7 2/2 0 4 4 6 1 0 4 0 0 16 7 R. Gay 16 4/5 1/2 0/0 1 2 3 1 2 0 0 0 -1 9 12 H. Whiteside 11 0/2 0/0 1/2 3 3 6 0 5 0 2 0 +5 1 2 J. Clarkson 22 3/12 1/4 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 -9 7 4 J. Ingles 23 5/8 2/4 0/0 0 5 5 1 1 1 1 1 +7 12 16 T. Forrest 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +8 2 2 Total 36/81 13/34 12/18 9 34 43 17 22 6 17 8 97 Pelicans / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 38 8/22 1/4 4/4 0 8 8 5 1 1 5 0 -3 21 16 H. Jones 35 4/9 0/0 0/0 1 1 2 2 5 3 2 1 -2 8 9 J. Valanciunas 29 5/10 0/3 1/3 2 8 10 1 4 0 2 1 -9 11 14 D. Graham 29 3/10 3/7 0/0 1 1 2 4 2 2 0 1 -1 9 11 J. Hart 37 2/6 0/0 4/4 0 4 4 5 2 0 2 0 0 8 11 G. Temple 11 1/3 1/2 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 +2 3 5 W. Hernangomez 19 6/9 1/1 0/0 2 6 8 5 2 0 2 0 +10 13 21 K. Lewis Jr. 10 3/3 2/2 2/2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 12 T. Satoransky 9 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 +2 0 3 N. Alexander-Walker 24 6/17 3/8 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 +6 15 8 Total 38/89 11/27 11/13 6 33 39 27 21 8 13 4 98

Indiana – Toronto : 114-97

Les Raptors avaient pris le meilleur départ, mais les absences d’OG Anunoby et de Khem Birch ont été pénalisantes sur le durée. Dès les premiers changements, Indiana reprend le dessus avec un gros passage de Kelan Martin, qui plante 11 points dans le seul 2e quart-temps pour donner… 11 points d’avance.

Ensuite, les Pacers se contentent de gérer leur avance avec l’impeccable Malcolm Brogdon aux manettes et Domantas Sabonis pour dominer sous le cercle. Indiana termine avec sept joueurs à 10 points et plus.

Pacers / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 36 8/15 1/3 6/7 7 11 18 2 3 0 4 0 +16 23 31 J. Holiday 22 1/6 0/4 0/0 0 0 0 2 0 1 1 1 +1 2 0 M. Turner 31 7/14 3/7 0/0 2 8 10 1 2 0 0 2 +3 17 23 M. Brogdon 36 4/10 1/5 2/2 0 4 4 12 5 1 1 0 +6 11 21 C. LeVert 34 8/15 3/5 0/0 0 5 5 3 2 0 2 0 +12 19 18 T. Craig 12 5/6 1/1 0/1 2 1 3 2 2 0 0 0 0 11 14 T.J. McConnell 22 2/4 0/0 0/0 2 2 4 7 2 3 2 0 +11 4 14 K. Martin 23 7/13 1/6 0/0 2 1 3 1 1 1 0 1 +20 15 15 C. Duarte 23 5/14 1/8 1/1 2 4 6 1 2 0 2 0 +16 12 8 Total 47/97 11/39 9/11 17 36 53 31 19 6 12 4 114 Raptors / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 37 7/17 1/4 2/3 3 9 12 4 1 0 1 1 -10 17 22 P. Achiuwa 33 4/7 0/1 1/2 2 5 7 2 2 0 1 0 -16 9 13 S. Barnes 35 5/9 0/0 7/9 3 4 7 4 4 2 1 1 -13 17 24 F. VanVleet 38 10/21 4/10 2/3 0 5 5 4 5 1 4 1 -7 26 21 G. Trent Jr. 32 4/11 1/5 4/4 0 1 1 1 2 2 0 0 -12 13 10 C. Boucher 14 4/8 1/3 0/1 3 1 4 0 2 1 1 0 -6 9 8 J. Champagnie 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 M. Flynn 14 1/6 0/2 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -13 2 0 D. Banton 17 1/2 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 2 0 -4 2 3 S. Mykhailiuk 17 1/6 0/3 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -4 2 -2 I. Bonga 1 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 37/89 7/30 16/22 13 28 41 17 18 8 10 3 97

Orlando – Chicago : 88-123

Les retrouvailles entre le Magic et Nikola Vucevic tournent à la fessée avec une formation d’Orlando qui encaisse un terrible 18-0 au début du 2e quart-temps. Les Bulls prennent le large, et la deuxième mi-temps n’est qu’une formalité. Privé de Cole Anthony, Orlando reste sur cinq défaites de suite.

Magic / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 29 6/14 0/3 3/4 0 5 5 4 1 0 2 1 -4 15 14 W. Carter Jr. 30 8/15 2/6 8/10 2 8 10 2 1 0 0 2 -2 26 31 M. Bamba 23 2/6 0/1 0/0 2 4 6 2 1 0 2 1 -23 4 7 G. Harris 28 1/4 0/1 0/0 1 1 2 4 1 1 0 0 -3 2 6 J. Suggs 26 5/10 2/4 2/4 0 3 3 3 2 2 4 1 -14 14 12 C. Okeke 25 2/7 1/4 0/0 0 5 5 1 3 1 0 0 -33 5 7 I. Brazdeikis 8 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -7 2 1 M. Wagner 18 2/8 0/5 5/5 0 2 2 2 4 1 0 0 -12 9 8 R.J. Hampton 20 1/4 1/2 3/7 0 0 0 0 2 0 2 0 -32 6 -3 T. Ross 20 2/6 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 -31 5 1 M. Mulder 12 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 -14 0 -2 Total 30/80 7/32 21/30 5 31 36 18 16 7 13 5 88 Bulls / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 28 7/16 3/3 6/6 0 5 5 4 2 0 0 0 +15 23 23 J. Green 23 2/7 1/2 0/0 1 7 8 0 2 1 4 0 +13 5 5 N. Vucevic 29 7/13 1/4 1/5 2 6 8 3 3 0 2 1 +15 16 16 L. Ball 31 4/7 4/7 1/2 0 4 4 6 2 5 3 0 +22 13 21 Z. LaVine 29 8/14 3/7 2/2 0 4 4 5 0 0 0 0 +6 21 24 A. Johnson 2 0/0 0/0 0/0 1 0 1 2 2 0 0 0 +2 0 3 D. Jones Jr. 10 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 6 0 0 0 +9 2 3 T. Brown Jr. 6 2/3 1/2 0/0 0 2 2 2 2 0 1 0 +3 5 7 T. Bradley 4 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +1 4 5 C. White 24 9/11 2/4 0/1 0 4 4 2 1 1 1 0 +39 20 23 D. Dotson 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 3 2 0 1 0 +3 0 4 A. Caruso 25 2/5 0/1 0/0 1 4 5 3 1 4 0 0 +38 4 13 M. Thomas 5 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 1 A. Dosunmu 18 3/4 2/3 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 +10 8 9 Total 48/86 17/34 10/16 6 41 47 32 24 11 13 1 123

OKC – Washington : 99-101

Dans un match défensif, il s’en est fallu de quelques millimètres que Shai Gilgeous-Alexander ne soit le bourreau des Wizards, et du même coup l’un des héros de la soirée. Son 3-points au buzzer tape le cercle, et les Wizards peuvent respirer. Bradley Beal a reçu le soutien de Kentavious Caldwell-Pope en attaque, mais c’est en défense que Washington fait la différence avec de gros stops défensifs pour garder leur avantage jusqu’au bout.