Golden State enchaîne une 10e victoire de suite au Chase Center face à Portland

Les matchs à domicile se suivent et se ressemblent pour Golden State. Les Warriors ont ainsi mené la quasi-totalité de la rencontre face aux Blazers pour conserver le meilleur bilan de la ligue avec 17 victoires et 2 défaites.

Si les Dubs marquent leurs cinq premiers tirs, quatre ballons perdus de Draymond Green permettent au trio Jusuf Nurkic – Damian Lillard – C.J. McCollum de remettre Portland dans le coup (27-26). Un 7-0 donne huit points d’avance à Golden State mais les Blazers reviennent à égalité à 42 partout à trois minutes de la mi-temps.

La défense des Warriors hausse alors le ton et permet à Stephen Curry et Jordan Poole d’allumer la mèche. Les deux joueurs marquent deux 3-points chacun et Golden State rentre aux vestiaires sur un 16-2 (58-44) ! À l’image de Damian Lillard, qui compte plus de balles perdues (4) que de tirs marqués (3) et qui est ciblé par l’attaque des Warriors, les Blazers continuent de souffrir. L’écart passe au dessus des vingt points alors que tous les titulaires de Golden State comptent au moins dix points (91-70).

Dans le sillage d’Anfernee Simons et de Larry Nance Jr, les Blazers réduisent l’écart à -8 (100-92), mais les Warriors se reposent sur Andrew Wiggins et Stephen Curry pour reprendre le large et filer vers le sixième victoire se suite, et la dixième de suite au Chase Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Portland a, encore, pris l’eau. Vainqueurs d’un seul match à l’extérieur depuis le début de la saison, les Blazers ont de nouveau déçu cette nuit. Si les Warriors n’ont pas été particulièrement adroits, ils ont profité du manque de mobilité de Jusuf Nurkic et du manque d’effort de Damian Lillard pour créer décalage sur décalage et finir la rencontre avec 64 points dans la raquette ! Plus agressif en défense sous la houlette de Chauncey Billups, Portland manque toutefois de constance pour mettre en œuvre la vision de son nouvel entraineur.

– Retour au bercail manqué pour Damian Lillard. Originaire d’Oakland, Damian Lillard a toujours été performant lorsqu’il s’agit de jouer contre les Warriors à l’Oracle Arena et désormais au Chase Center. Cette nuit, cependant, le meneur des Blazers n’a jamais su trouver son rythme face à la meilleure défense de la ligue. Il a fini la rencontre à 5/15 aux tirs et quatre ballons perdus et a semblé en difficulté face à une défensive agressive et variée.

– Les absences ne déraillent pas les Warriors. Malgré les absences de leurs deux rookies, Jonathan Kuminga et Moses Moody, envoyés en G-League, d’Andre Iguodala et de Damion Lee, futur papa, Steve Kerr a pu compter sur de belles performances de son banc. Juan Toscano-Anderson et Gary Payton II ont de nouveau brillé.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Avec 32 points, 8 passes, et 7 rebonds, le meneur des Warriors a de nouveau livré une performance de MVP face à l’un de ses rivaux.

✅ Andrew Wiggins. L’ailier continue d’impressionner. Il a marqué 25 points à 62.5% cette nuit en étant agressif, et a participé à ralentir Damian Lillard de l’autre côté.

✅ Draymond Green. Comme face aux Sixers, l’homme à tout faire de Golden State a terminé aux portes d’un triple-double (12 points, 12 passes, 8 rebonds) en posant son empreinte sur le match.

✅ Anfernee Simmons. Incertain avant la rencontre, Anfernee Simmons aura été le seul motif de satisfaction pour Chauncey Billups. Il a marqué 13 de ses 19 points en début de dernier quart-temps et continue de prouver qu’il est en train de franchir un palier.

⛔ Damian Lillard et C.J. McCollum. Le backcourt de Portland est passé au travers, finissant la rencontre à 11/32 aux tirs. Les deux joueurs ont du mal à jouer avec la même intensité et réussite à l’extérieur, et ça s’est encore vu ce soir alors qu’on aurait pu imaginer un sursaut après leur défaite rageante à Sacramento.

LA SUITE

Warriors (17-2) : Golden State enchaine deux gros tests à l’extérieur contre les Clippers et les Suns, respectivement cinquième et deuxième de la conférence Ouest.

Blazers (10-10): en déplacement dans l’Utah pour finir leur mini « road trip », Portland aura fort à faire pour retrouver le chemin de la victoire.