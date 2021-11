Et de quinze pour les Suns, faciles vainqueurs des Knicks

« Thanksgiving » terminé, les Knicks ont eu du mal à se remettre dans le bain, alors qu’ils jouaient pourtant devant leur public. Tout le contraire des Suns qui, impériaux, n’ont jamais vraiment laissé espérer leurs adversaires du soir, incapables de résister à la puissance du collectif issu de l’Arizona (118-97).

Dans l’impossibilité de réellement inquiéter Phoenix, trop solide en défense, les joueurs de New York ont en quelque sorte perdu cette rencontre dès que les coéquipiers de Devin Booker (32 points) ont commencé à afficher une dizaine de points d’avance au tableau d’affichage, en fin de premier quart-temps. Ensuite, les hommes de Monty Williams ont maîtrisé leur sujet, décrochant là leur quinzième victoire consécutive !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Devin Booker sur un nuage. L’arrière All-Star n’a eu besoin que de trois quarts-temps pour plier ce match et inscrire 32 points (à 14/27 aux tirs, dont 4/9 à 3-points). Que ce soit à mi-distance ou derrière l’arc, « Book » s’est amusé avec les défenseurs new-yorkais, RJ Barrett en tête, presque trop « gentils » avec lui. Sans forcer, le leader offensif de Phoenix a assumé ses responsabilités, offrant rapidement les commandes à son équipe, avant de faire en sorte que cette dernière ne les lâche plus, à coups de paniers primés, à mi-distance et, parfois, dans la peinture. Une vraie démonstration, donc, sans tenter un seul lancer.

— Le banc de New York a craqué. Bien lancés au tout début par l’adresse d’Evan Fournier, les Knicks ont commencé à lâcher prise lorsque les bancs se sont ouverts. Et le quatuor Cam Payne – Landry Shamet – Cam Johnson – JaVale McGee a très vite imposé sa loi sur ses homologues new-yorkais, orphelins de leur sixième homme Derrick Rose. À eux quatre, les remplaçants de Phoenix ont cumulé 37 points et ce sont eux qui ont mis les Suns aux commandes, en compagnie de Devin Booker. Dès qu’ils sont entrés en jeu, une différence s’est faite sentir et, clairement, les deux « second unit » ne boxaient pas dans la même catégorie.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif de Phoenix. Portés par Devin Booker (32 points), les Suns ont pu compter en prime sur un collectif de gala autour de leur All-Star. Les quatre autres titulaires de la franchise ont, ainsi, tous terminé à 10 points ou plus (avec un double-double pour Chris Paul et Deandre Ayton), tandis que deux remplaçants ont également apporté 10 points ou plus chacun. Un véritable rouleau compresseur, auquel New York n’a tout simplement pas su résister.

✅ Immanuel Quickley. Seule étincelle des Knicks cette nuit, avec Kemba Walker (17 points) brièvement au retour des vestiaires, « IQ » s’est donné pour réveiller son équipe dans le quatrième quart-temps, où il a inscrit 11 de ses 16 points. Certes actif en défense sur Chris Paul et intenable en attaque, à 3-points ou à la passe, le jeune « combo-guard » était malheureusement trop esseulé pour espérer inquiéter réellement les Suns. Mais son énergie a dû ravir son coach, Tom Thibodeau, même si ce dernier aurait sans doute préféré que son meneur pèse davantage quand le score était plus serré.

⛔ Julius Randle. Gêné toute la soirée par l’agressivité défensive du collectif des Suns, dont celle de Jae Crowder, l’intérieur All-Star n’a jamais pu se mettre en route offensivement. Auteur de seulement 9 points, 6 rebonds et 4 passes, en 32 minutes et à 3/8 aux tirs, l’habituel leader d’attaque de New York était donc aux abonnés absents cette nuit, lui qui peine toujours à faire preuve de régularité cette saison.

LA STAT QUI FAIT MAL

28 à 13. Soit le nombre de passes décisives réussies par les Suns, d’un côté, et les Knicks, de l’autre.

Collectivement, il y avait une classe d’écart entre les deux équipes cette nuit et cette statistique le démontre assez bien. Dans l’incapacité de déstabiliser la défense de Phoenix, en plus de subir la loi des hommes de Monty Williams dans la peinture (44 points encaissés) et en contre-attaque (17 points encaissés), New York s’est cassé les dents sur la solidité en la matière des joueurs de l’Arizona, qui ont d’ailleurs provoqué 16 pertes de balle adverses (contre seulement 11 points pour eux).

LA SUITE

New York (10-9) : « back-to-back » à Atlanta, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

Phoenix (16-3) : « back-to-back » à Brooklyn, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).