Les Kings enfoncent les Lakers après trois prolongations au Staples Center !

Les Lakers sont abonnés aux prolongations cette saison… Deux jours après avoir repoussé les Pacers à l’issue de cinq minutes supplémentaires, les Californiens se sont cette fois embarqués dans un match sans fin, terminé après trois prolongations. Mais après quatre victoires jusqu’ici dans pareilles circonstances, les Lakers ont mordu la poussière.

Pour la première de leurs quatre confrontations cette saison, les deux équipes ne se sont quasiment pas quittées au score. Après une première période où les défenses ont clairement pris le pas sur le reste, l’égalité était parfaite (43-43). Les locaux ont mis un coup d’accélérateur offensif dans le troisième quart-temps remporté 35-30.

Avec une dizaine de points de retard dans les premières minutes de la quatrième période, les visiteurs ont trouvé les ressources pour recoller au score et arracher la prolongation (100-100). Au-delà de la grosse sortie de De’Aaron Fox, bien soutenu par Buddy Hield et Tyrese Haliburton, Alvin Gentry s’est appuyé, à raison, sur l’improbable paire Marvin Bagley – Alex Len dans la raquette pour finir le match.

Après une première prolongation, terminée sur un tir au buzzer manqué de LeBron James (112-112), les Kings ont manqué de lucidité à la toute fin de la seconde période prolongation (124-124). Les visiteurs ont tout simplement « oublié » de déclencher pour tenter de s’imposer. Ils ont été beaucoup plus réalistes dans la toute dernière période de la rencontre, où la paire Fox – Hield a fait la différence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le répondant permanent des Kings. On a bien pensé que les Lakers allaient enterrer les Kings au moment de prendre 12 points d’avance au début du quatrième quart-temps. Les visiteurs n’ont pas perdu leur calme pour recoller et même prendre les devants durant le « money time » avant les prolongations. De façon générale, on ne compte pas le nombre de fois où les Lakers, après un tir inscrit, ont concédé un panier dans les secondes suivantes par De’Aaron Fox et sa troupe.

– La maladresse des superstars. Alors que Russell Westbrook rendait une copie propre, Anthony Davis et LeBron James ont été beaucoup plus à la peine. En plus d’une poignée de lancers-francs ratés (étonnamment seul ce « Big Three » a été sur la ligne…), la paire James – Davis a cumulé un calamiteux 2/18 derrière l’arc…

– Des temps de jeu qui flambent. Logique avec autant de prolongations. Alors que les deux coaches visaient une bonne répartition des temps de jeu, avec des rotations à neuf joueurs, LeBron James, Russell Westbrook et De’Aaron Fox ont tous les trois passé la barre des 50 minutes jouées. Cinq autres joueurs ont atteint les 40 minutes. Ce match à rallonge pourrait laisser des traces physiquement pour les deux équipes qui rejouent dès dimanche.

TOPS/FLOPS

✅ De’Aaron Fox. Gros match pour le meneur des Kings qui dépasse la barre des 30 points pour la seconde fois cette saison. Pas vraiment à l’aise à 3-points, il a surtout fait mal aux Lakers à mi-distance, souvent après avoir forcé un « switch » défensif pour shooter devant un grand.

✅ Russell Westbrook. Nouveau triple-double pour le meneur des Lakers qui n’a pas forcé son jeu et limité un maximum les déchets, y compris aux lancers-francs. On l’a beaucoup vu célébrer et interagir avec les fans du Staples Center, signe que l’ancien MVP est bien mieux dans son basket.

✅ Malik Monk. Alors que Talen Horton-Tucker s’est montré moins entreprenant, l’ancien joueur des Hornets a été la principale étincelle venue du banc des Lakers. Variant les finitions près du cercle et le tir longue distance, il a signé l’une de ses prestations les plus propres de la saison. Il a toutefois été invisible dans les différentes périodes supplémentaires.

✅ Le secteur intérieur des Kings. Les Lakers ont eu du mal à protéger leur rebond défensif. La faute aux bonnes sorties de la triplette Alex Len – Marvin Bagley – Tristan Thompson. À l’aise sous le cercle, et même derrière l’arc, les trois hommes ont apporté chacun leur contribution à différents moments clés du match.

✅ ⛔ Buddy Hield. Quel culot ! Alors qu’il n’a pratiquement rien rentré pendant trois quart-temps, l’arrière s’est réveillé et a retrouvé de l’adresse en fin de match. Il a signé une fin de première prolongation de feu avec un panier primé très lointain pour égaliser une première fois, puis un « floater » plus improbable pour envoyer tout le monde en seconde prolongation. Il n’a pas craqué aux lancers-francs sur la toute fin.

✅ ⛔ LeBron James. Match très mitigé pour le King qui termine certes avec une ligne de statistiques finale impressionnante. Mais on peut également retenir ses sept pertes de balle et surtout sa maladresse folle derrière la ligne à 3-points, d’où il a beaucoup trop insisté (2/13). Il a notamment manqué son tir au buzzer à la fin du temps réglementaire, puis à l’issue de la première prolongation…

UN DUO DANS L’HISTOIRE

Avec respectivement 30 points / 11 passes et 29 points / 11 passes, LeBron James et Russell Westbrook deviennent le premier duo des Lakers à finir un même match avec 25 points et 10 passes depuis… novembre 1978 et le tandem Norm Nixon – Kareem Abdul-Jabbar.

LA SUITE

Lakers (10-11) : réception des Pistons, dimanche.

Kings (8-12) : déplacement chez les Grizzlies, dimanche.