Atlanta qui rit, Ja Morant qui pleure

C’est l’un des duels de la soirée : Ja Morant face à Trae Young. Malheureusement pour les fans des Grizzlies, l’affrontement entre les deux supers meneurs de la nouvelle génération a tourné court. Touché au genou gauche, Ja Morant est rentré au vestiaire au milieu du premier acte.

Petit à petit, les Hawks ont pris le contrôle de la partie. Sans son maître à jouer, Memphis a d’abord pu compter sur un Dillon Brooks en forme pour résister. Mais depuis 15 jours, les Hawks dégagent une vraie force collective et la machine commence à se mettre en route (29-21).

En chef de meute, Trae Young évidemment. Non content d’être très adroit, il dicte parfaitement le tempo de la rencontre. Il sait qu’il peut trouver très facilement Clint Capela sur du jeu à deux près du cercle où John Collins sur un jeu plus au large. C’est de plus en plus dur pour Memphis. Malgré quelques tirs de De’Anthony Melton, cette équipe est trop peu dangereuse en attaque pour mettre en danger Atlanta. Défensivement, c’est très dur de trouver des solutions face aux multiples options offensives de leurs adversaires. À la pause, les visiteurs mènent 62-48.

Le retour des vestiaires est terrible pour les Grizzlies. Malgré les encouragements de leurs fans, Brooks et sa bande vont complètement craquer Ils vont encaisser un terrible 26-4. Portés par Young et Collins, les Hawks déroulent. Collectivement c’est parfait et l’addition est salée pour les Grizzlies… Trop rapides, trop puissants et tout simplement trop forts pour leurs adversaires, les Hawks ont plié la rencontre. Au buzzer du 3e quart-temps, Trae Young ponctue sa prestation par un énorme tir à longue distance (105-66).

Le dernier acte ne sert pas à grand-chose… L’occasion de voir Timothé Luwawu-Cabarrot en jeu. Mais Memphis à la tête ailleurs et les stars des Hawks sur le banc peuvent avoir le sourire. Une très belle victoire pour les hommes de Nate McMillan. La 7e de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure de Ja Morant. Le voir incapable de s’appuyer sur son genou n’est pas rassurant, et les premiers examens ont révélé une entorse. À la suite d’un genou contre genou avec John Collins, la star des Grizzlies s’est allongée sur le parquet et a dû rentrer au vestiaire. Il n’est jamais revenu sur le terrain. Quand on connait l’importance de Ja Morant dans le collectif des Grizzlies… Ce soir, tous les fans de Memphis retiennent leur souffle, mais aussi les autres, le meneur étant l’un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue.

– Le 3e acte des Hawks. Après un début de saison poussif, Atlanta semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. Ce soir, ils ont réalisé un 3e acte de haute facture. Étouffants en défense et altruistes en attaque, ils ont infligé un terrible 26-4 à leurs adversaires. Collectivement, l’envie de se partager le ballon saute aux yeux. Comme lors des derniers playoffs, ils montrent une vraie solidarité dans le jeu mais aussi dans le comportement.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Quand il est comme ça, il est injouable et c’est compliqué de battre les Hawks. Trop performant sur pick-and-roll, il s’est amusé ce soir. Capable de scorer comme bon lui semble, il a su trouver très facilement Clint Capela dès que l’aide défensive s’est présentée. Ce soir, il ne joue que 27 minutes et score 31 points. Il a aussi distillé 10 passes décisives. Comme son équipe, il monte en puissance depuis plusieurs matchs.

✅ Clint Capela. Face à Steven Adams, Clint Capela s’est baladé. Trop rapide et trop aérien pour le Néo-Zélandais, le Suisse a livré son meilleur match de la saison. Avec un meneur comme Trae Young, il a juste à poser son écran, à s’ouvrir vers le cercle, et le ballon lui arrivera dans les mains. 23 points pour lui ce soir avec 17 rebonds dont 5 offensifs.

⛔ Jaren Jackson Jr. Après la blessure de Ja Morant, c’est lui qui aurait dû prendre le relais comme leader. Malheureusement, il a été dominé par John Collins ce soir. Malgré un bon début de rencontre, il n’a jamais été dominant en attaque. Trop porté par le tir extérieur, il a eu du mal à s’imposer physiquement. À l’image de son début de saison moyen, « Triple J » doit faire mieux. Son meneur risque d’être absent plusieurs matchs, à lui de montrer qu’il a les épaules pour porter son équipe.

LA SUITE

Atlanta (11-9) : Trae Young face aux Knicks, c’est une affiche à ne pas manquer, et c’est ce samedi du côté d’Atlanta.

Memphis (9-10) : sans Ja Morant, les Grizzlies accueillent les Kings dimanche soir.