Des Clippers bien trop forts pour les Pistons

Grâce à Eric Bledsoe, les Clippers ont passé un lendemain de Thanksgiving des plus tranquilles. L’ancien meneur des Bucks a tué le match en deux minutes avec 11 des 13 premiers points de son équipe, pour donner neuf points d’avance (13-4). Ensuite, les Clippers se sont contentés de gérer, et de mettre quelques coups d’accélérateur à des moments clés. Comme au début de la deuxième mi-temps pour frôler avec les 30 points d’écart, ou au début du 4e quart-temps pour reprendre 25 points d’avance.

Ensuite, on a vécu un long » garbage time » avec des Pistons qui voulaient éviter une grosse fessée et des Clippers qui sont tombés dans du basket individualiste. A l’arrivée, un match plutôt ennuyeux que les Clippers remportent 107-96.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faiblesse des Pistons. Pas grand chose à retirer côté Detroit que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Un concours de briques en 1ère mi-temps avec le seul Trey Lyles pour mettre dedans. Si le score n’est pas plus lourd, c’est parce que les Clippers ont eu du mal à rester concentrés pendant 48 minutes. On retiendra que Dwane Casey a joué le coup jusqu’au bout, et il a dû apprécier la réaction d’orgueil de ses joueurs.

– Des Clippers très puis trop faciles. Grâce à Bledsoe, les hommes de Tyronn Lue sont directement entrés dans le vif du sujet, et le coach a pu faire tourner et travailler. On l’a ainsi vu essayer plusieurs formules sous les panneaux ou à la mène, et le niveau n’a pas baissé pendant 30 minutes. Et puis ses joueurs sont tombés dans la facilité avec des tirs à 3-points qui ne s’imposent pas et du jeu en isolation inefficace. Rien de bien grave mais au lieu de gagner de 30 à 40 points, les Clippers perdent la deuxième mi-temps.

TOPS/FLOPS

✅ Terance Mann. C’est le Mann de la série face au Jazz, agressif et spectaculaire. Dès qu’il entre, il se passe quelque chose, comme ce superbe drive ligne de fond terminé avec un lay up à la Clyde Drexler. C’est lui, au début du 4e quart-temps, qui creuse l’écart. On aimerait le voir davantage sur le terrain, d’autant que son volume de jeu augmente.

✅ La paire Ibaka/Zubac. Serge Ibaka est de retour, et son duo avec Zubac est d’une grande complémentarité. Le premier est là pour distribuer les crêpes et marquer à mi-distance, tandis que le second gobe tous les rebonds et brille par son opportunisme. Derrière eux, Isaiah Hartenstein est le 3e intérieur idéal avec de très bonnes mains en tête de raquette.

✅ Eric Bledsoe. Il a tué le match en deux minutes, et il a été l’extérieur le plus régulier et le plus propre. Alors que Reggie Jackson et Paul George ont beaucoup arrosé, Bledsoe a joué juste, et Lue n’a même pas eu besoin de l’utiliser trop.

⛔ Cade Cunningham. On l’a vu discuter avec Jerry West avant le match, et on ne sait pas ce qu’il a retenu de leur discussion, mais il a encore été fantomatique. La défense de Paul George ne l’a pas aidé, mais c’est surtout qu’il est maladroit et qu’il ne semble pas à l’aise sur le terrain. Un vrai souci d’implication dans le jeu.

LA SUITE

LA Clippers (11-8) : du costaud puisque les Warriors débarquent dimanche soir, toujours à la même heure.

Detroit (4-15) : les Pistons restent à Los Angeles pour défier les Lakers dimanche soir.