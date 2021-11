Patty Mills, le détonateur des Nets

« C’est un champion sur et en dehors du terrain ». Comme l’a fait remarquer James Johnson, l’autre facteur X de la soirée, les Nets pouvaient remercier Patty Mills après la rencontre de la nuit remportée face au Magic.

Menés de 19 points, les troupes de Steve Nash ont commence à réagir suite au premier coup de chaud de l’Australien, entre la fin du premier quart-temps et le début du deuxième. Puis c’est sur un 9-0 dans le troisième quart-temps, au cours duquel il a planté deux paniers à 3-points, que Brooklyn a retrouvé le droit chemin.

Un pas de plus sur la bonne voie ?

À l’arrivée, les Nets l’ont emporté sur le fil (115-113), mais ont préservé l’essentiel en l’absence de Kevin Durant, mis au repos pour soigner son épaule. Et Patty Mills a encore été un détonateur précieux pour réveiller les siens. Ou plutôt un super-contaminateur qui a répandu sa bonne énergie à tout le reste du groupe.

« Nous avons juste été capables de nous nourrir d’une bonne énergie et ça a commencé sur le plan défensif », a-t-il déclaré après la rencontre. « En deuxième mi-temps, nous avons été capables de faire des stops, de dévier des ballons et de courir en contre-attaque, ce qui a changé le cours du match. Ça a contagieux pour tout le groupe ».

Après avoir encaissé 41 points sur le premier quart-temps, Brooklyn a en effet rectifié le tir en ne concédant que 42 points, en cumulé, dans les deuxième et troisième quart-temps, ce qui a permis aux coéquipiers de Patty Mills de revenir progressivement. Reste maintenant à gagner en régularité, avec ou sans Kevin Durant.

« Nous montrons de bons signes ici et là de la qualité sur la défense que nous pouvons produire. Je pense qu’au fur et à mesure que nous suivons ce chemin et que nous commençons à nous améliorer en tant que groupe, il s’agira pour nous de reproduire ça sur 48 minutes. Mais le potentiel est là. Nous pouvons le voir. Il s’agit juste de s’améliorer sur ces petites choses », a-t-il notamment conclu.