Stats & Highlights | Les Nets et les Bucks s’en sortent, les Clippers et les Kings à la peine

Les Clippers sont dans le dur, avec une deuxième défaite de rang. Nicolas Batum et ses coéquipiers ont gâché une grosse avance contre les faibles Pelicans, qui remportent leur troisième match de la saison seulement.

Le Thunder et le Magic ont failli accrocher les Bucks et les Nets à leur tableau de chasse. Les champions en titre ont évité un nouveau retour d’Oklahoma City et Brooklyn a serré les dents sans Kevin Durant. James Harden et sa bande sont leaders de l’Est.

Pour les Kings, c’est encore une défaite et la victoire contre Detroit ne fut donc qu’une courte embellie. Surtout pour Luke Walton, clairement en danger avec ces revers qui s’accumulent.

Brooklyn – Orlando : 115-113

Kevin Durant absent (douleur à l’épaule droite), les Nets n’étaient pas loin de se faire piéger. Orlando a démarré fort, en menant de 19 points en deuxième quart-temps. Les Nets sauveront les meubles avant la pause, avec un 10-0, et James Harden qui inscrit cinq lancers-francs.

En troisième quart-temps, Patty Mills frappe deux fois à 3-pts et Brooklyn passe devant. Les deux équipes échangent alors les paniers et James Harden, maladroit mais solide sur aux lancers-francs, va assurer dans les dernières secondes.

Nets / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Griffin 25 3/7 0/1 0/0 2 4 6 1 3 2 0 3 +15 6 14 B. Brown 17 2/5 0/1 2/2 1 2 3 1 2 0 1 1 -16 6 7 P. Mills 34 9/13 4/8 0/0 1 1 2 3 0 1 1 1 +7 22 24 J. Harden 41 7/25 3/13 19/20 1 9 10 8 4 3 6 2 +10 36 34 D. Bembry 41 3/7 0/2 1/2 0 3 3 1 2 0 1 2 +8 7 7 J. Johnson 26 8/11 1/2 0/0 3 7 10 4 5 0 1 1 +7 17 28 L. Aldridge 23 7/16 0/0 1/1 4 1 5 0 0 0 1 2 -10 15 12 J. Carter 23 2/6 2/6 0/0 2 2 4 1 3 0 0 1 -6 6 8 C. Thomas 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -1 Total 41/91 10/33 23/25 14 29 43 19 19 6 11 13 115 Magic / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 29 5/13 2/6 5/6 1 1 2 5 6 1 1 1 -5 17 16 W. Carter Jr. 27 0/5 0/4 1/2 2 7 9 3 3 0 3 1 -13 1 5 M. Bamba 35 6/9 0/2 0/0 2 8 10 1 3 1 2 3 -1 12 22 C. Anthony 32 6/17 1/5 3/4 0 5 5 9 3 0 1 0 -13 16 17 J. Suggs 32 8/18 4/9 1/2 2 2 4 3 3 2 2 1 -4 21 18 C. Okeke 20 6/8 2/2 3/4 1 2 3 1 0 1 1 0 +10 17 18 M. Wagner 4 1/3 0/2 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 R.J. Hampton 10 3/3 1/1 0/0 0 4 4 0 0 1 3 0 +1 7 9 T. Ross 34 3/9 3/6 6/7 0 3 3 4 2 1 0 0 +4 15 16 G. Harris 18 2/4 1/1 0/0 2 1 3 0 4 0 0 0 +11 5 6 Total 40/89 14/38 19/25 11 34 45 26 25 7 13 6 113

Milwaukee – Oklahoma City : 96-89

Le Thunder n’était pas loin de refaire un comeback, après avoir accusé plus de 15 points de retard. Les Bucks ont commencé la rencontre avec un 13-0 et conservé une avance confortable pendant 36 minutes.

Puis, en dernier quart-temps, le Thunder a fourni un effort pour se rapprocher. Shai Gilgeous-Alexander a même la balle pour passer devant, à 49 secondes du terme. Mais « SGA » manque son 3-pts et Giannis Antetokounmpo (21 points, 19 rebonds) lui ne loupe pas son shoot pour tuer la rencontre.

Bucks / 96 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 36 6/16 0/4 9/11 0 19 19 7 5 2 5 4 +23 21 36 K. Middleton 32 5/13 3/8 3/3 0 8 8 4 1 0 3 0 +12 16 17 B. Portis 31 5/13 3/6 4/4 4 9 13 1 3 2 0 0 +6 17 25 J. Holiday 36 4/11 1/4 1/2 0 2 2 4 2 3 2 0 +7 10 9 G. Allen 29 4/9 2/5 1/1 0 2 2 1 1 0 0 0 +14 11 9 S. Ojeleye 18 0/4 0/3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -16 0 -2 G. Hill 26 4/6 2/3 2/2 1 1 2 0 4 0 0 0 -10 12 12 P. Connaughton 30 3/9 1/6 2/3 1 6 7 1 0 1 1 0 -6 9 10 J. Robinson 3 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 +5 0 0 Total 31/83 12/41 22/26 6 47 53 21 18 8 11 5 96 Thunder / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Bazley 33 2/7 0/3 0/1 0 7 7 0 1 0 1 3 -11 4 7 J. Robinson-Earl 28 3/7 1/4 0/1 0 2 2 0 3 2 1 0 -20 7 5 L. Dort 32 4/13 2/7 0/0 0 6 6 1 4 1 1 0 -13 10 8 S. Gilgeous-Alexander 36 5/20 2/12 5/7 1 5 6 3 3 1 2 0 -14 17 8 J. Giddey 32 6/12 0/3 2/4 6 6 12 4 0 0 2 0 -16 14 20 A. Pokusevski 12 2/3 0/1 0/0 1 3 4 2 3 0 1 0 +8 4 8 K. Williams 18 2/9 2/6 1/2 1 1 2 4 2 0 1 0 0 7 4 M. Muscala 20 4/9 4/6 2/2 0 9 9 0 2 0 1 1 +14 14 18 T. Jerome 15 3/8 1/4 3/4 2 2 4 1 2 1 1 0 +12 10 9 A. Wiggins 14 1/3 0/2 0/0 0 1 1 2 2 0 0 0 +5 2 3 Total 32/91 12/48 13/21 11 42 53 17 22 5 11 4 89

New Orleans – LA Clippers : 94-81

En manquant 16 des 22 premiers tirs, les Pelicans ont très mal démarré, laissant les Clippers construire une avance de 20 points en deuxième quart-temps. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir New Orleans réagir, avec un 10-0 en troisième quart-temps, puis un 8-0 plus tard.

En dernier quart-temps, les Clippers sont à la peine, notamment parce que Paul George manque cinq de ses six tentatives. Les Pelicans, avec Brandon Ingram et Jonas Valanciunas, passent un 13-2 dans les ultimes minutes pour l’emporter. Los Angeles n’a inscrit que 26 points après la pause…

Pelicans / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 39 6/17 3/5 2/4 1 11 12 5 2 0 6 0 +21 17 15 J. Valanciunas 38 10/19 5/9 1/2 5 8 13 2 0 1 1 0 +20 26 31 T. Satoransky 25 2/5 0/0 0/0 2 3 5 2 3 0 1 0 +2 4 7 J. Hart 35 9/15 1/2 0/0 1 9 10 4 4 2 1 0 +11 19 28 N. Alexander-Walker 27 3/10 2/6 0/0 0 6 6 0 1 0 1 0 +1 8 6 G. Temple 15 0/4 0/3 0/0 0 1 1 1 0 2 1 0 -11 0 -1 H. Jones 27 0/3 0/1 0/0 1 2 3 1 0 1 1 1 +17 0 2 J. Hayes 10 1/2 0/1 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -7 4 4 K. Lewis Jr. 23 7/12 2/3 0/0 2 2 4 4 1 3 1 0 +11 16 21 T. Murphy III 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 38/87 13/30 5/8 12 43 55 19 12 9 13 1 94 Clippers / 81 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval N. Batum 31 4/7 2/5 2/3 2 1 3 0 2 1 1 0 -21 12 11 I. Zubac 28 4/5 0/0 0/0 3 8 11 4 3 0 1 1 -22 8 22 R. Jackson 25 2/11 0/3 0/0 0 2 2 2 1 0 4 0 +2 4 -5 E. Bledsoe 28 3/10 0/3 1/1 0 5 5 3 0 2 2 0 -10 7 8 P. George 35 8/26 3/14 0/0 0 7 7 6 2 1 1 0 -17 19 14 I. Hartenstein 19 5/7 0/0 1/1 2 4 6 2 3 2 1 3 +9 11 21 T. Mann 27 5/8 1/2 0/0 1 4 5 1 1 0 1 0 +1 11 13 L. Kennard 30 2/12 2/8 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 -9 6 2 A. Coffey 14 1/2 1/2 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 +6 3 5 B. Boston Jr. 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 J. Scrubb 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 Total 34/90 9/37 4/5 8 35 43 22 12 7 11 4 81

Sacramento – Toronto : 89-109

Après son match à 4 points contre Utah, Pascal Siakam a parfaitement rebondi avec 32 points, dont 18 en première période, contre Sacramento. Les Kings avaient de grosses absences en défense et les Raptors ont croqué dedans à pleines dents, passant un 42-18 en 13 minutes dans cette première période.

Le Camerounais enfonce le clou en troisième quart-temps avec un 8-0. L’écart monte presque à 30 points et Toronto s’assure une victoire facile. La première après trois défaites de rang.