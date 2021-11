Avec un super Zach LaVine, les Bulls se relancent à Denver

Un absent de marque à l’entre-deux : Nikola Jokic, qui ménage son poignet pour ce back-to-back. Au lendemain de la fessée reçue face aux Sixers, c’est donc Aaron Gordon qui se retrouve en première option, et l’ancien ailier d’Orlando guide parfaitement ses coéquipiers. Sous les panneaux, Chicago souffre, mais Mike Malone est limité dans ses rotations, et Zach LaVine ainsi que Derrick Jones Jr. permettent aux Bulls de recoller au score.

La paire Ball/LaVine propose du beau basket, et côté Nuggets, c’est Facundo Campazzo qui brille en sortie de banc. L’Argentin est un magicien et il régale tout le monde. À la pause et grâce à un bon passage de DeMar DeRozan, Chicago mène d’un tout petit point (53-52).

Au retour des vestiaires, DeMar DeRozan et Zach LaVine passent la vitesse supérieure. Les deux hommes se partagent tous les possessions et posent trop de problèmes à leurs adversaires. Sans Nikola Jokic, Denver craque et compte 10 points de retard à 12 minutes du terme. Au forceps, Denver arrive à recoller à 4 petits points (94-90), mais Zach LaVine prend le jeu à son compte et score 12 points consécutifs pour les Bulls. Malgré les efforts de Will Barton, les Bulls s’imposent 114-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La domination dans la raquette des Bulls. Sans Nikola Vucevic, les Bulls n’ont pas de point d’ancrage poste bas, mais le spacinq et l’adresse longue distance ont permis de créer des brèches. L’agressivité de Zach LaVine et DeMar DeRozan pèse sur les défenses, et les Nuggets ont craqué après la pause. Derrick Jones Jr. confirme qu’il se sent bien sous les panneaux où ses qualités athlétiques ont fait la différence.

Des Nuggets trop affaiblis. Déjà privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les Nuggets évoluaient sans leur homme à tout faire. Les Nuggets ont pu compter sur d’autres joueurs avec des bons passages de Campazzo ou Barton, mais rien ne remplace la créativité de Nikola Jokic, et sa capacité à scorer poste bas.

Fin de série. Les Bulls s’imposent à Denver pour la première depuis 15 ans ! À l’époque, on trouvait Ben Gordon à l’arrière et Tyson Chandler comme pivot…

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. Franchise player, l’arrière a joué comme un All-Star. 34 points et un dernier acte où il a pris le jeu à son compte pour sceller la victoire de son équipe.

✅ DeMar DeRozan. Cette saison, quand on cite Zach LaVine, DeMar DeRozan n’est jamais bien loin tant les deux sont sur la même longueur d’onde, et sur le même niveau de performance. Même si l’ancien des Spurs a été moins en vue que son coéquipier, il prouve chaque soir qu’il peut scorer dans n’importe quelle position.

✅ Aaron Gordon. Son style de jeu reste atypique, mais il n’a pas déçu pour son premier match comme première option de son équipe. Sans Nikola Jokic, ce soir, il a répondu à l’appel. Brillant près du cercle, il a participé à la création et s’est arraché au rebond.

⛔ Alex Caruso. Aligné dans le cinq majeur, l’ancien des Lakers n’a pas eu l’impact habituel. Moins dominant défensivement, il n’a jamais été en rythme en attaque.

LA SUITE

Denver (9-7) : un déplacement compliqué dans deux jours, du côté de Phoenix qui reste sur 11 victoires de suite.

Chicago (11-5) : les Bulls vont tenter de reprendre la première place de la conférence Est avec la réception des Knicks dimanche soir.