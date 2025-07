Kyle Lowry revient à Philadelphie pour un an

Joueur iconique des Raptors, Kyle Lowry n'en reste pas moins très attaché aux Sixers, où il est arrivé en février 2024, puisqu'il est originaire de Philadelphie et a joué au lycée puis à l'université en Pennsylvanie.

Forcément, pour terminer sa carrière, le meneur de 39 ans ne peut pas rêver meilleur endroit que Philly (ou Toronto…), sous les ordres de Nick Nurse. C'est ainsi que ESPN révèle qu'il y retourne pour une année supplémentaire, sans doute pour le minimum salarial.

Par conséquent, Kyle Lowry va intégrer le cercle des joueurs ayant passé au moins 20 saisons en NBA. Comme le futur recordman LeBron James et Chris Paul parmi ceux en activité, mais également comme Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Willis, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Vince Carter, Jamal Crawford et Udonis Haslem.

Certes, le sextuple All-Star, champion NBA 2019 et champion olympique 2016 sort juste de son exercice le moins productif en 19 ans de carrière (3.9 points, 2.7 passes et 1.9 rebond de moyenne). Néanmoins, son expérience, son abnégation sur le terrain et son leadership ne seront pas de trop à la mène, pour des Sixers qui s'appuieront aussi sur Tyrese Maxey et Jared McCain à ce poste.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 ☆ TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 ☆ TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 ☆ TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 ☆ TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 ☆ TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 ☆ TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.3 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHL 35 19 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.