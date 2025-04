Kyle Lowry espère finir sa carrière à Philadelphie

Fin de carrière compliquée pour Kyle Lowry. Depuis son départ de Toronto en 2021, le meneur de jeu prend de l’âge et perd en efficacité.

Année après année, il est en perte de vitesse et vient de conclure cet exercice avec 3.9 points de moyenne en seulement 35 matches joués. Le tout dans le marasme des Sixers. « Ce fut une saison difficile », résume-t-il.

Natif de Philadelphie, le champion NBA 2019 ne vit pas le rêve qu’il espérait en revenant à la maison. Néanmoins, alors que la retraite se rapproche, il veut finir chez lui.

« Je veux toujours jouer une saison de plus et j’espère que ce sera là », confirme-t-il. « Je suis fier d’être quelqu’un de Philadelphie, de jouer pour cette franchise et je veux faire partie de quelque chose de différent, de spécial. Cette franchise mérite d’être au sommet, cette ville le mérite. Je veux en être. J’espère que ce sera le cas. »

« Du plaisir aussi à voir les gamins progresser »

Libre cet été, Kyle Lowry n’est clairement pas certain de rempiler avec les Sixers puisque Daryl Morey a indiqué que le groupe allait rajeunir. Avec ses 39 printemps et ses 19 saisons dans la ligue, l’ancien All-Star ne représente pas l’avenir.

Et comme ses performances sont très modestes, est-il encore utile pour cette équipe qui devra rebondir ? D’ailleurs, prend-il encore du plaisir alors qu’il n’a plus ses jambes de vingt ans ?

« Ce sport m’a apporté, à moi, ma famille, mes amis, tout ce que je pouvais demander. Donc pourquoi ne pas jouer et essayer de s’amuser ? On ne sait pas combien de temps ça va durer donc il faut en profiter », explique le joueur. « Je suis un compétiteur, donc évidemment que je veux être sur le parquet, mais en tant que vétéran, on prend du plaisir aussi à voir les gamins progresser. J’ai été à leur place et j’ai vécu ce qu’ils vivent. »

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 ☆ TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 ☆ TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 ☆ TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 ☆ TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 ☆ TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 ☆ TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.3 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHL 35 19 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.