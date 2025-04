Les Sixers gardent Nick Nurse mais vont sérieusement rajeunir leur effectif

On ne change pas une équipe qui perd ! À Philadelphie, le président Daryl Morey a d’ores et déjà annoncé qu’il serait de retour la saison prochaine, et qu’il maintenait Nick Nurse en poste. « Évidemment, c’est une saison difficile… et on ne pensait pas en être là… » a déclaré le dirigeant lors de sa conférence de presse de fin de saison. « On attendait davantage. On ressent vraiment de la peine pour les fans qui mettent tout leur cœur et leur âme dans cette équipe, et nous savons que nous vous avons déçus… »

L’été dernier, les propriétaires des Sixers avaient autorisé Daryl Morey à casser sa tirelire pour recruter Paul George. À l’arrivée, une vilaine 13e place de la conférence Est et des superstars incapables de rester en bonne santé. « La direction nous a donné les moyens de faire des changements agressifs pour bâtir une équipe capable de viser le titre autour de Joel [Embiid] et Tyrese [Maxey]. Parfois, ces mouvements agressifs ne donnent pas immédiatement les résultats espérés, mais nous restons confiants » poursuit-il.

Une équipe bâtie pour les playoffs et non la saison régulière

Sauf que les blessures de Joel Embiid (19 matches joués), Paul George (41 matches joués) et Tyrese Maxey (52 matches joués) n’expliquent pas tout, et qu’il y a un vrai problème de stratégie. Lors de la conférence de presse, Daryl Morey a ainsi reconnu qu’il s’était trop concentré sur les playoffs avec un effectif trop âgé.

« À mon avis, lorsqu’on a un talent de niveau MVP, il faut prendre des décisions audacieuses pour construire autour de ce joueur pendant qu’il est au sommet de sa carrière. C’est ce que nous avons fait l’été dernier, et nous restons confiants. Avoir un joueur de ce calibre, c’est rare » souligne-t-il. « Est-ce que nous dépendons de joueurs talentueux, mais plus sujets aux blessures ? Oui. C’est pourquoi nous devons avoir un effectif plus jeune et plus riche autour d’eux, pour qu’ils soient en bonne santé au moment des playoffs. »

Il faut donc s’attendre à ce que les Sixers, qui ont de bonnes chances de choisir dans le Top 6 de la Draft, rajeunissent leur effectif. « Si tout se passe bien, nous aurons un effectif plus jeune, plus dynamique autour d’un Joel, Tyrese et Paul en bonne santé, » a conclu Daryl Morey. « Je n’ai jamais eu le sentiment que le coach ait eu, ne serait-ce qu’un seul match, un groupe en pleine santé avec les trois. Même lorsqu’ils ont joué ensemble, ils ne terminaient pas les matchs ensemble, ou c’était leur retour de blessure. »