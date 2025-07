Gabby Williams ravie de représenter Seattle au All-Star Game WNBA

Ce dimanche, Gabby Williams est devenue la première Française sélectionnée au All-Star Game. Une récompense qui vient saluer le bon début de saison du Storm (12 victoires pour 7 défaites) puisque la vice-championne olympique sera accompagnée de ses coéquipières Nneka Ogwumike et Skylar Diggins lors du match des Étoiles, le 19 juillet prochain à Indiana.

« Être sélectionnée sous les couleurs de Seattle ne pouvait pas me rendre plus heureuse parce que le Storm ne me met aucune pression » explique Gabby Williams. « Personne ne m’a jamais dit que je devais être une All-Star ou que je devais avoir une certaine production statistique. Tout semble parfait, je peux jouer mon jeu et être All-Star. Je me sens chanceuse parce que la franchise est restée patiente avec moi notamment par rapport aux compétitions internationales et m’a permis d'arriver jusqu'ici. »

Un début de saison étoilé

Cette sélection au All-Star Game souligne donc le très bon début de saison de Gabby Williams où elle tourne à 13.3 points, 4.7 rebonds et 4.7 passes de moyenne, mais surtout, elle affiche 2.6 interceptions par match, une catégorie statistique où la Française est assez largement numéro 1 devant Dearica Hamby des Sparks qui chipe 1.9 ballon par soir.

Depuis le début de la régulière, Gabby Williams a notamment réalisé son premier double-double en carrière lors d’un match face aux Aces (18 points et 12 rebonds), le 20 juin dernier. Trois jours plus tôt, l’ailière battait le record de franchise d’interceptions sur une seule rencontre en dérobant huit ballons lors de la large victoire du Storm face aux Sparks (98-67).

« J’adore toucher un peu à tout. J’aborde chaque rencontre en me disant que je vais être partout »développe Gabby Williams. « Je ne veux pas simplement mettre des points, mais je veux peser en défense et avoir un rôle dans la création du jeu en attaque. C’est là où je me sens le plus en confiance et où le jeu devient plus facile pour moi. »

Cette polyvalence, la Française l’a, une nouvelle fois, montrée dans la victoire du Storm face au Liberty puisqu’elle a bouclé ce match avec 16 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions.