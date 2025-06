Un premier double-double en WNBA pour Gabby Williams

Les Aces retrouvaient le Storm pour la deuxième fois de la saison après un premier affrontement largement dominé par Seattle en mai dernier. Un match qui marquait également le retour d’A’ja Wilson, qui avait manqué les trois dernières rencontres de son équipe suite à une blessure au visage lors du duel perdu face aux Sparks.

Néanmoins, c’est le Storm qui démarre mieux ce match en réussissant huit de ses 10 premiers tirs pour prendre une avance de huit points (19-11) après un peu plus de cinq minutes de jeu. Les Aces recollent grâce à un tir à 3-points d’Aaliyah Nye sur le buzzer du premier quart-temps qui permet à Las Vegas de revenir à deux longueurs (23-21).

Les joueuses de Becky Hammon finissent même par prendre les commandes du match grâce à un panier avec la faute d’A’ja Wilson suivie par une pénétration réussie de Chelsea Gray (30-29). C’est donc en menant de six points (44-38) que Las Vegas rejoint les vestiaires. Un écart qui peut notamment s’expliquer par la maladresse du Storm à 3-point, Seattle n’ayant converti que trois de ses 10 tentatives en première période.

Le Storm règle la mire

Après la pause, le Storm se met en route et ce réveil passe par Nneka Ogwumike (25 points, 12 rebonds), qui inscrit sept points de suite pour ramener Seattle à cinq longueurs (61-56) alors que la franchise du Washington avait compté jusqu’à 11 unités de retard au début du troisième quart-temps.

Gabby Williams finit par redonner l’avantage à Seattle, mais Jewell Loyd (15 points, 4 passes) répond aussitôt avec un tir à 3-points sur la tête de la Française. Cependant, la vice-championne olympique n’est pas en reste et rentre également un tir à longue distance pour permettre à Seattle d’avoir un point d’avance (67-66) avant le début du quatrième quart-temps.

Un dernier acte qui débute par une nouvelle ogive à 3-points de Jewell Loyd et Las Vegas repasse devant, mais, encore une fois, Seattle répond de loin par l’intermédiaire d’Erica Wheeler. Puis le Storm enchaîne avec un 7-0 pour s’offrir deux possessions d’avance. Un écart que les joueuses de Noelle Quinn parviennent à conserver puisque les Aces n’inscrivent aucun point dans le jeu durant les cinq dernières minutes de la rencontre.

Seattle finit donc par s’imposer 90 à 83 pour infliger une quatrième défaite en cinq matchs aux Aces et ce, malgré le bon retour d’A’ja Wilson qui finit la rencontre avec 20 points et 14 rebonds.

Gabby Williams voit double

Encore une fois, la défense de Las Vegas est pointée du doigt à l’image des 52 points encaissés en seconde période.

« Quand vous ne faites pas de stops défensifs, cela devient compliqué de bien jouer en attaque », analyse Jackie Young. « Le Storm a mis un peu plus d’intensité [en seconde période] et on a eu la tête dans le guidon. On ne peut pas marquer si on perd sans cesse des ballons et qu’on ne parvient pas à trouver des bons tirs. »

Pour le Storm, la soirée a été bien plus réussie puisqu’avec 18 points et 12 rebonds, Gabby Williams réalise son premier double-double en carrière.

« C’est une bête. Gabby devrait être une All-Star dans cette Ligue », affirme Skylar Diggins. « C’est elle qui intercepte le plus de ballons cette saison en WNBA et c’est dur de nous faire rater un match à cause de ce qu’elle produit des deux côtés du terrain. »

De son côté, Dominique Malonga a dû se contenter de seulement quatre minutes de jeu pour une passe décisive et aucun point inscrit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.