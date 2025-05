Dominique Malonga se montre dans le large succès du Storm sur les Aces

Le Seattle Storm passait un gros test ce dimanche avec la venue des Las Vegas Aces de son ancienne star Jewell Loyd, partie dans le Nevada après avoir passé dix saisons dans la Cité émeraude. La shooteuse a d’ailleurs donné le ton en scorant 12 des 16 premiers points de son équipe, dont trois paniers à 3-points. Mais c’est bien le Storm des frenchies Gabby Williams et Dominique Malonga qui a pris le dessus, et de quelle manière !

Gabby Williams a été partie prenante des deux « runs » qui ont permis à Seattle de prendre le large en première mi-temps, en se trouvant à la conclusion du 13-2 passé en premier quart-temps (32-18), puis en contribuant au 15-3 asséné avant la pause avec un 3-points, un lay-up et deux services pour Nneka Ogwumike, meilleure marqueuse du match (23 points, 8 rebonds, 6 passes décisives).

Des messages d’encouragement pour Dominique Malonga

A +22 à la pause (58-36), le Storm est rapidement passé à +27 suite à trois nouveaux paniers de Nneka Ogwumike, puis celui de Skylar Diggins, à nouveau servie par Gabby Williams (69-42). Un matelas visiblement suffisant pour la coach Noelle Quinn qui s’est enfin décidée à faire entrer Dominique Malonga en jeu.

La 2e choix de la dernière Draft en a profité pour montrer qu’elle avait sa place sur le terrain en rendant 8 points à 4/7 au tir et 5 rebonds en 12 minutes. Malgré l’apport de Jackie Young et A’ja Wilson (14 et 15 points), Las Vegas n’a jamais réussi à remettre la pression sur Seattle, vainqueur de 20 points, 102-82.

« On a montré notre potentiel, et ce dont on était capables de faire des deux côtés du terrain aujourd’hui », a résumé Noelle Quinn, qui a mentionné le premier quart-temps réussi en attaque comme en défense, et la façon dont son équipe a gardé le pied sur l’accélérateur jusqu’au bout… et qui a aussi eu un mot pour Dominique Malonga. « Je l’ai trouvée excellente durant ses minutes. J’ai vu un bon match-up entre elle et Elizabeth Kitley. J’en parle depuis quelques jours, Dominique va devoir grandir à travers ces matchs, et si je peux trouver des moments pour elle, je le ferai (…). Il s’agit d’un processus de développement pour elle et elle est concentrée là-dessus ».

Gabby Williams assure

Derrière Nneka Ogwumike, Erica Wheeler a terminé à 21 points et 7 passes décisives, tandis que Gabby Williams (12 points, 5 rebonds, 5 passes décisives), a terminé avec le meilleur +/- de son équipe (+23). La MVP de la nuit a elle aussi livré un message positif pour Dominique Malonga, qui doit s’accrocher et continuer d’apprendre de son nouvel environnement en attendant d’être récompensée par plus de temps de jeu.

« Elle est dans le coup. C’est une personne et une joueuse très intelligente, on peut dire qu’elle absorbe la moindre chose, et qu’elle veut jouer et faire les bonnes choses. Mais elle veut aussi prendre du plaisir, et c’est ce qu’on veut qu’elle fasse, qu’elle puisse entrer en jeu et faire ce qu’elle sait faire en défense, qu’elle puisse se situer dans l’espace, tout en étant Dom-minante (sic) dans la peinture. Mais chaque jour, il y a un niveau d’évolution ou de progression de franchi. J’ai l’impression aussi qu’elle nous regarde et que c’est donc aussi à nous de bien faire les choses pour qu’elle puisse être en bonne position pour réussir », a confié Nneka Ogwumike.

Le Storm (3 victoires – 1 défaite) se rendra à Minnesota ce mardi, tandis que les Aces (2 victoires – 2 défaites) sont attendues sur le parquet des Sparks ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.