Avec Gabby Williams, le Storm a déjà retrouvé son identité

« Je ne vais même pas parler de ce premier match, » sourit Gabby Williams. « Il ne compte pas. C’est ça, notre vrai visage. Après ce match-là, on n’était même pas inquiètes. On savait que ce n’était pas notre identité. » Ce « match-là », c’est une fessée reçue à Phoenix pour le match d’ouverture de la saison 2024/25, et ce vendredi, le Storm a pris sa revanche en s’imposant 77-70 à domicile.

Pour ce premier match devant son public, la formation de Seattle s’est appuyée sur cette identité défensive, symbolisée par Gabby Williams (11 points, 5 rebonds, 2 interceptions), mais aussi Skylar Diggins, décisive dans le « money time » avec trois pertes de balles provoquées.

« Quand tu joues avec d’excellentes défenseuses, tu te dois d’être à la hauteur, » explique cette dernière. « Je n’ai pas besoin d’être la meilleure défenseuse de l’équipe. C’est ça, le basket du Storm… Tout le monde a contribué ce soir. On voulait réagir après ce premier match, et je pense qu’on l’a fait de belle manière. »

Record de franchise égalé pour Skylar Diggins

Avec Gabby Williams, mais aussi Ezi Magbegor, Nneka Ogwumike et Alysha Clark, le Storm affiche un cinq de départ ultra-défensif dans lequel Skylar Diggins est là pour diriger le jeu, et elle l’a fait superbement cette nuit avec 24 points et 14 passes ! C’est un record personnel et un record de franchise égalé. Mais ses deux interceptions et deux contres confirment qu’elle pourrait prétendre à une place dans une All-WNBA Defensive Team.

« C’est fou qu’elle n’ait jamais été sélectionnée dans une All-Defensive Team, » souligne la coach Noelle Quinn. « Elle est la tête du serpent. Elle gère plusieurs actions et joueuses en défense, elle donne le ton. »

Face à Dallas, le Storm avait limité ses adversaires à 10 points dans le dernier quart-temps. Cette fois, Phoenix n’inscrit que 9 points à 3 sur 18 aux tirs !

« C’est l’engagement de l’équipe envers l’objectif d’être une référence défensive dans cette ligue, » conclut Noelle Quinn. « Elles prennent leurs responsabilités et communiquent en permanence. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.