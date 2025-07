EA Sports et 2K Sports prêts à relancer des jeux vidéo sur la NCAA ?

Quinze ans, voilà le temps d'attente pour tous les joueurs et/ou passionnés de basket universitaire afin de pouvoir mettre la main sur un nouveau jeu vidéo autour de la NCAA. Cela pourrait bientôt changer. Après plusieurs années où seule la série des NBA 2K arrivait chaque année en nouveauté sur la scène de la balle orange vidéoludique, un, voire deux nouveaux jeux pourraient faire leur entrée dans le paysage. EA Sports, ancien éditeur de la série des NBA Live, pourrait relancer la production d'un jeu autour de la NCAA. C'est en tout cas le sens de plusieurs communications effectuées par la firme ces derniers jours.

Le 30 juin, les comptes de plusieurs réseaux sociaux d'EA Sports ont publié un post minimaliste, un ballon de basket frappé du logo de l'entreprise, et accompagné de la légende : « Ramenons la ‘Madness' (référence à la March Madness, ndlr). Reprenons. » avec la hashtag #CBB pour College Basketball. Ce ne serait pas une première pour EA Sports, qui a longtemps accompagné les NBA Live de la sortie de NCAA March Madness, ensuite rebaptisé NCAA Basketball, ce jusqu'en 2010.

Une première sortie espérée en 2028

Encouragé par les excellents chiffres du jeu EA Sports College Football 25, EA Sports semble prêt à reprendre le fil de sa série de basket universitaire, comme elle l'a fait en 2024 avec le football américain après onze ans d'interruption. Le site spécialisé Extra Points informe ainsi que la College Licensing Company (CLC), qui gère les droits de licence liés au sport universitaire, a transmis un mémo aux différentes conférences de la NCAA le 26 juin dernier, assurant avoir soumis une requête de proposition à différents éditeurs pour la production autour d'un jeu vidéo sur le basket universitaire. Cinq entreprises auraient montré de l'intérêt, et trois auraient transmis des offres en bonne et due forme.

Parmi lesquelles EA Sports, que la CLC recommande afin que les différentes conférences donnent leur aval. La société, principalement connue aujourd'hui pour être derrière la série des EA FC (ex-FIFA), Madden, NHL, ou F1, viserait une première sortie à l'horizon 2028.

Le média Extra Points ajoute que la demande faite par la CLC demande l'inclusion de la NCAA féminine dans ce futur nouveau jeu, qui devrait être à part d'une autre licence actuelle. Un sacré défi pour EA Sports, qui a vu la série des NBA Live mourir à petit feu sur consoles, avec NBA Live 19 comme dernière sortie, et devrait reprendre à zéro le développement d'un jeu de basket sur la génération actuelle de consoles.

2K Sports reste flou mais à l'affût

Leader hégémonique du secteur des jeux vidéo de basket, 2K Sports ne serait pas en reste. La firme a aussitôt répliqué aux “teasings” d'EA Sports par une communication cryptique sur ses réseaux sociaux. « Le campus a été calme depuis trop longtemps » a répondu le compte X de NBA 2K à un tweet implorant le retour d'un jeu sur la NCAA par 2K, qui n'avait pas donné de suite à College Hoops 2K8, sorti en 2007. Un autre temps, qui voyait alors Greg Oden sur la jaquette, avant même que sa carrière NBA ne tourne court…

« 2K est le foyer incontesté des jeux vidéo de basket” a assuré l'entreprise dans un communiqué transmis à de nombreux médias sportifs et gaming. « Nous avons une histoire forte avec le basket universitaire, et nous explorons de nouvelles manières excitantes d'amener les athlètes et les écoles à la vie. Les cours ont débuté. »

Ce retour des jeux vidéo de NCAA pourrait offrir une nouvelle manne financière pour les universités et leurs joueurs avec le NIL, qui permet désormais aux athlètes d'être rémunérés pour leur image.