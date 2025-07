Napheesa Collier espère retrouver Emma Meesseman en WNBA

Chef de file de l’équipe de Belgique, fraîchement double championne d’Europe, Emma Meesseman a encore une fois brillé en remportant son deuxième titre consécutif de MVP du tournoi, une première dans l’histoire de l’EuroBasket. L’intérieure a ainsi bouclé cette compétition avec 19.2 points et 9.2 rebonds de moyenne et devrait retrouver la WNBA, qu'elle a quittée depuis 2022.

La star des Minnesota Lynx, Napheesa Collier, serait en tout cas ravie de l’accueillir à ses côtés.

« Emma [Meesseman] s’intégrerait parfaitement à notre équipe »explique ainsi la joueuse des Lynx sur ce possible recrutement. « Nous avons un passé commun, elle a joué avec Kayla McBride et moi (au Fenerbahçe, en Turquie). Donc je sais que nous allons bien nous entendre sur le terrain. Ensuite, c’est une compétitrice et elle veut jouer dans une organisation qui vise le titre, c’est ce qu’on propose ici. »

Des liens avec Minnesota

Malgré ses 32 ans, le profil de la Belge intéresse de nombreuses équipes en WNBA dont les Lynx, le Liberty et le Mercury qui pourraient se positionner sur le dossier. Outre son bel Eurobasket, elle a encore proposé une solide saison avec le Fenerbahçe en affichant 17 points, 6.6 rebonds et 4.9 passes de moyenne à 58% au tir et 36 de loin. De quoi remporter son troisième titre de MVP de la compétition.

Une polyvalence qui laisse rêveuse Napheesa Collier : « Elle travaille dur et prend toujours les bonnes décisions, c’est une joueuse intelligente. Elle peut jouer au poste, mais aussi écarter le jeu et sanctionner à 3-points. »

Si plusieurs équipes semblent se bousculer au portillon d’Emma Meesseman, les Lynx possèdent de nombreuses connexions avec la Belge. En effet, lorsqu’elle est élue MVP des Finals en 2019 avec les Mystics, son entraîneur était Mike Thibault, le même qui occupe le poste de sélectionneur de la Belgique aujourd’hui. Un homme dont le fils, Eric, officie désormais au sein du staff de Minnesota en tant qu’entraîneur adjoint.