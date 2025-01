L’ancien coach WNBA Mike Thibault remplace Rachid Meziane à la tête de la Belgique

Les « Belgian Cats » font leur marché là où leur ancien sélectionneur s’est dirigé. Parti prendre la tête du Connecticut Sun, le Français Rachid Meziane a pour successeur à la tête de l’équipe nationale belge l’Américain Mike Thibault, légende du coaching féminin. Ancien assistant en NBA et trois fois coach de l’année en WNBA, il va vivre sa première comme sélectionneur. L’entraîneur de 74 ans sort de deux saisons en tant que GM des Washington Mystics, une expérience terminée prématurément à la fin de la dernière saison.

Mike Thibault avait pourtant emmené la franchise de la capitale au titre en 2019, le seul titre de l’histoire des Mystics. Remplacé par son fils Eric sur le banc en 2022, il avait alors annoncé sa retraite du coaching. Avant de finalement se laisser tenter par une aventure à l’étranger, lui qui avait déjà été assistant en sélection avec Team USA en 2006 et pour les derniers Jeux olympiques de Paris.

« Mike Thibault est un entraîneur fantastique et son profil correspond tout à fait à ce que nous avions envisagé« , a commenté le GM de la sélection belge, Koen Umans. « Il a prouvé au cours de sa carrière qu’il est un vrai gagnant et qu’il est un entraîneur qui peut donner un coup de pouce supplémentaire à une équipe. Il a beaucoup d’expérience au plus haut niveau et possède d’excellentes qualités de gestionnaire. Il s’intègre parfaitement à notre culture et à notre structure actuelle. Nous sommes donc extrêmement fiers et enthousiastes que Mike Thibault ait choisi de relever ce défi avec les Cats. »

Ancien coach d’Emma Meesseman ou Julie Vanloo

Mike Thibault n’arrive pas complètement en territoire inconnu. C’est lui qui avait fait venir Emma Meesseman à Washington lors de la Draft 2013, avant de signer également Julie Vanloo.

« Je suis honoré d’être le nouveau coach des Cats » a-t-il commenté. « La formidable croissance de cette équipe a été reconnue dans le monde entier et j’ai eu le privilège d’en être le témoin privilégié. C’est une équipe dont les joueuses clés sont au sommet de leur carrière et j’ai hâte de jouer pour les trophées dans les années à venir. »

L’entraîneur, également passé longtemps sur le banc du Connecticut Sun désormais dirigé par Rachid Meziane, aura comme premier objectif de qualifier les « Belgian Cats » pour la prochaine Coupe du monde 2026.

« Il signera un contrat qui le liera à notre sélection à partir de la prochaine fenêtre avec les matchs contre l’Azerbaïdjan et la Lituanie jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 » a précisé la fédération belge.