La date de sortie de la Sabrina 3 est connue

Après le succès retentissant de la Sabrina 2 cette saison, en NBA mais aussi en Europe, la tant attendue Sabrina 3 est sur le point d'investir le marché. Il faudra attendre encore une vingtaine de jours pour la sortie de la troisième chaussure signature de Sabrina Ionescu, qui a fêté l'événement hier en débutant son match face à Seattle à 5/6 à 3-points en première mi-temps !

La paire, qui s'est déjà dévoilée ce week-end en version “taille enfant” sous le coloris “All Star” en jaune, orange et noir, est ici présentée sous sa version adulte baptisée “Blueprint”.

En daim sur le modèle “All Star”, le “Swoosh”, qui ressort ici en doré, pourrait changer de composition au fil des coloris. La semelle garde quant à elle une unité Zoom Air à l'avant du pied et une mousse Cushlon en complément intermédiaire. Des câbles Flywire épais servent à la fois au maintien et d'œillets pour les lacets, tandis que des lignes de couture extérieures s'étendent sur le milieu du pied pour créer un motif ondulé. Le logo “S” de Sabrina Ionescu figure toujours sur la languette.

La Sabrina 3 devrait être lancée avec ce coloris “Blueprint” de circonstance en bleu-gris, bleu ciel et doré pour débuter un nouveau chapitre que Nike et la joueuse du New York Liberty espèrent qu'il sera aussi beau que le précédent. Rendez-vous le 26 juillet pour la sortie mondiale de la Sabrina 3, au prix de 135 dollars.

(Via SneakerNews)