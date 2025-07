Selon les Lakers, Deandre Ayton est « le joueur idéal » pour leur effectif

Comme prévu, vers minuit heure française, les Lakers ont officialisé les arrivées de leurs deux principales recrues, Deandre Ayton et Jake LaRavia. Si le second était sur les tablettes de JJ Redick depuis plusieurs mois, le premier n'était évidemment pas prévu, et les Lakers ont fait preuve d'opportunisme et de persuasion pour signer le meilleur pivot disponible.

« Acquérir un pivot capable d'être titulaire était notre priorité absolue durant cette intersaison, et nous pensons que Deandre est une solution exceptionnelle pour cet objectif et un joueur idéal à ajouter à notre noyau actuel » écrit Rob Pelinka, le président de la franchise. « Sa taille, sa mobilité et ses qualités athlétiques permettront à la fois de marquer dans la raquette et de la protéger. L'expérience de Deandre en playoffs, en tant que titulaire d'une équipe finaliste NBA, correspond également parfaitement à nos ambitions ultimes de titre avec les Lakers. »

Un très fort cinq de départ

Les Lakers devraient débuter les rencontres avec un cinq de qualité avec Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura et donc Deandre Ayton. Si on retrouve le Ayton des playoffs 2021, et que tout ce beau monde reste en bonne santé, ça peut maintenir les Lakers dans le Top 4 de la conférence Ouest.

En sortie de banc, on trouvera donc désormais Jake LaRavia, signé pour 12 millions de dollars sur deux ans. Ailier-fort atypique, il apporte du shoot extérieur et de l'intelligence de jeu.

« Jake est un joueur intelligent des deux côtés du terrain, avec des qualités idéales pour le système de jeu de JJ Redick », estime Rob Pelinka. « C’est un défenseur perturbateur qui utilise sa taille et sa puissance physique pour provoquer des pertes de balle. En attaque, il peut marquer de tous les endroits du terrain et il a le don de se créer de l’espace, pour lui-même comme pour ses coéquipiers. À seulement 23 ans, nous pensons que Jake a un potentiel de développement important, qui sera parfaitement mis en avant dans notre programme. »