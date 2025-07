Corey Brewer va franchir une première étape avec la ligue d’été

Après ses 819 matches en NBA, Corey Brewer avait pris sa retraite en 2020, pour se tourner vers une deuxième carrière, dans le coaching. Il était alors devenu assistant à New Orleans, où il est toujours. Il vient même de prendre ponctuellement du galon, en devenant l'entraîneur de l'équipe de Summer League à Las Vegas.

« C'est une superbe opportunité pour moi. Merci à la franchise des Pelicans et au coach Willie Green de me laisser occuper ce rôle d'entraîneur, de diriger ces gars », livre-t-il. « On va jouer dur. Ce sera notre identité. On sera l'équipe qui jouera le plus dur et on va gagner quelques matches. »

Pour cette première expérience aux commandes d'une équipe, comment se comporte l'ancien joueur des Wolves ?

« C'est un de ces gars qui vous poussent, qui vous donnent tous les conseils qu'il possède », répond le rookie Jeremiah Fears. « Je vais continuer de lui piquer des idées, d'apprendre le plus possible de lui. »

C'est une habitude bien connue en NBA, celle de laisser les assistants s'occuper de la formation estivale de la franchise, de s'y faire les dents. Pour Corey Brewer, c'est une étape capitale car il a de grandes ambitions. « Mon objectif, c'est de devenir coach donc c'est un pas en avant », conclut-il.

Corey Brewer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MIN 79 23 37.4 19.4 80.0 1.0 2.7 3.7 1.4 2.4 1.0 1.1 0.3 5.8 2008-09 MIN 15 21 41.1 41.7 73.7 1.2 2.1 3.3 1.7 2.5 1.0 0.9 0.2 6.2 2009-10 MIN 82 30 43.1 34.6 64.8 0.9 2.6 3.4 2.4 2.7 1.4 2.0 0.4 13.0 2010-11 * All Teams 69 22 39.5 26.8 70.8 0.8 1.7 2.5 1.3 2.3 1.5 1.3 0.2 8.0 2010-11 * MIN 56 24 38.4 26.3 70.8 0.8 1.9 2.7 1.4 2.4 1.6 1.4 0.3 8.6 2010-11 * DAL 13 11 49.0 30.8 71.4 0.9 0.9 1.8 0.9 1.9 0.9 0.8 0.2 5.3 2011-12 DEN 59 22 43.4 26.0 69.2 0.7 1.8 2.5 1.5 1.9 1.2 1.0 0.3 8.9 2012-13 DEN 82 24 42.5 29.6 69.0 0.7 2.2 2.9 1.5 1.9 1.4 1.2 0.3 12.1 2013-14 MIN 81 32 48.1 28.0 71.8 0.8 1.8 2.6 1.7 2.6 1.9 1.3 0.4 12.3 2014-15 * All Teams 80 26 42.6 26.8 74.3 1.0 2.7 3.7 2.2 2.2 1.4 1.6 0.2 11.5 2014-15 * HOU 56 25 42.9 28.4 76.4 0.9 2.8 3.6 1.7 2.0 1.1 1.5 0.3 11.9 2014-15 * MIN 24 28 41.8 19.5 70.5 1.3 2.6 3.9 3.3 2.6 2.3 2.1 0.2 10.5 2015-16 HOU 82 20 38.4 27.2 75.0 0.5 1.9 2.4 1.3 2.1 1.0 1.0 0.2 7.2 2016-17 * All Teams 82 16 42.2 22.9 73.5 0.4 1.6 2.0 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 4.5 2016-17 * HOU 58 16 41.4 23.4 72.7 0.4 1.6 2.0 1.1 1.8 0.6 0.6 0.2 4.2 2016-17 * LAL 24 15 43.8 20.8 75.0 0.5 1.7 2.2 1.5 1.2 1.0 0.8 0.3 5.4 2017-18 * All Teams 72 17 44.9 28.2 72.2 0.6 1.5 2.1 0.9 1.9 1.1 0.7 0.2 5.3 2017-18 * LAL 54 13 45.3 18.6 66.7 0.4 1.3 1.7 0.8 1.5 0.8 0.7 0.2 3.7 2017-18 * OKC 18 29 44.4 34.3 79.5 1.1 2.3 3.4 1.3 3.1 2.1 0.6 0.3 10.1 2018-19 * All Teams 31 16 43.1 31.8 72.1 0.8 1.6 2.5 1.3 2.0 1.0 0.6 0.2 4.9 2018-19 * SAC 24 15 44.6 33.3 73.3 0.9 1.5 2.5 1.2 2.0 0.8 0.5 0.2 4.1 2018-19 * PHL 7 20 40.8 28.6 69.2 0.6 1.9 2.4 1.4 2.3 1.7 1.1 0.3 7.6 2019-20 SAC 5 7 50.0 0.0 33.3 0.4 1.2 1.6 0.4 1.4 0.8 0.4 0.0 1.0 Total 819 23 42.5 28.4 71.3 0.8 2.0 2.8 1.5 2.2 1.3 1.2 0.3 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.