Noa Kouakou-Heugue sur les traces d’Alex Sarr en Australie

Un nouveau jeune Français va tenter l'aventure australienne. Après Alex Sarr, Noa Kouakou-Heugue (18 ans, 2m09) intègre ainsi le programme Next Stars de la NBL. Il évoluera la saison prochaine avec les Perth Wildcats, après être passé ces dernières années par le centre de formation de l'ASVEL et l'INSEP.

Le jeune intérieur va ainsi suivre le sillon tracé par Alex Sarr, passé lui aussi par les Wildcats sur sa route vers la NBA. L'affaire était attendue depuis plusieurs semaines, et la fin de sa saison avec le Pôle France. « Je pense que le programme NBL Next Stars peut m'aider à atteindre mon but ultime qui est la NBA » a-t-il assumé dans un communiqué de la compétition. « La NBL est reconnue pour être un championnat vraiment dur et physique, cela va beaucoup m'aider. »

Avec 9.8 points et 4.8 rebonds en Nationale 1, Kouakou-Heugue s'est encore davantage signalé dans sa catégorie d'âge. Il avait notamment été élu MVP de l'ANGT de Belgrade en mars dernier, remporté par le Pôle France, tournant à 15.5 points, 8.0 rebonds et 2.5 passes pour la troisième évaluation moyenne du tournoi (21).

Un profil d'intérieur moderne

Très mobile et agile pour son gabarit, capable de faire mouche de loin, Noa Kouakou-Heugue a un profil de « big man » moderne qui a tout pour plaire aux recruteurs.

« Noa est largement reconnu comme un de meilleurs jeunes talents européens » s'est félicité le GM de Perth, Danny Mills. « Sa combinaison de taille, de qualités techniques et son énergie sont une solide base à partir de laquelle grandir, avec un vrai potentiel pour se développer en un joueur calibre NBA à l'avenir. »

« Il a de superbes qualités physiques et un bagage technique très large et en construction » a ajouté la GM du programme Next Stars Liam Santamaria. « C'est un gros bosseur et un joueur tourné vers l'équipe, ce qui le rend vraiment intéressant pour des équipes NBA. »

Il s'était d'ailleurs déjà montré outre-Atlantique cette saison à l'occasion du camp Basketball without Borders dont il avait été retenu parmi les All-Stars. Hasard des compositions, Noa Kouakou-Heugue fait partie de l'effectif des Washington Wizards, co-organisé par la NBA. La jeune garde américaine l'a aussi vu à l’œuvre lors des Championnats du monde U19, où il avait signé l'un des dunks du tournoi, sur la défense de Team USA.