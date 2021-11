Klay Thompson a repris le cinq-contre-cinq

Klay Thompson peut désormais s’entraîner normalement. L’arrière des Warriors, qui n’a pas voyagé avec l’équipe à l’occasion du « road trip » en cours à l’Est, n’a plus aucune limitation de contact physique. Steve Kerr vient d’annoncer qu’il avait pris part à un match en cinq-contre-cinq lundi et devrait en faire de même ce mercredi.

« J’ai eu de bons échos, il faut qu’il continue », affiche le coach des Warriors, à la sortie de la victoire face aux Nets. « Une absence de deux ans demande beaucoup de travail. Pas seulement une rééducation, mais aussi de l’endurance, de la puissance. Donc c’est très bien qu’il joue en cinq-contre-cinq mais cela ne veut pas dire qu’il sera prêt à fouler un parquet NBA dès la semaine prochaine par exemple. Mais il progresse vraiment bien. »

Klay Thompson semble toutefois bien parti pour effectuer ce retour en décembre, peut-être même avant la période annoncée autour de Noël.

« C’est énorme », commente Draymond Green. « Rien que sur le plan moral, c’est énorme. Cela aussi un impact sur la façon dont nos adversaires nous voient. […] On ne s’attend pas à ce qu’il soit le Klay Thompson de 2018 tout de suite, mais il a travaillé comme un fou pour ce moment. Je suis impatient de le voir revenir sur le terrain. »

Où en est James Wiseman ?

De son côté, Stephen Curry dit ne pas avoir échangé avec son « Splash Brother » depuis le début de ce « road trip ». Mais le meneur sait qu’il est resté en Californie pour poursuivre son travail jusqu’à sa reprise eu jeu. « Je suis donc heureux d’entendre qu’il continue à faire des progrès », s’enthousiasme le MVP de la nuit.

Leur coach a également fait part de son optimisme concernant l’autre grand blessé de l’équipe, James Wiseman. Ce dernier, contrairement à Klay Thompson, n’a pas encore été autorisé à reprendre le jeu en cinq-contre-cinq.

Sa blessure au genou impose « une vérification quotidienne de son état », décrit Steve Kerr. « Jaren Jackson a eu la même blessure l’année dernière. C’est un long processus, mais il s’en sort très bien. Son attitude est excellente et nous sommes évidemment pressés qu’il soit de retour et capable de jouer. On doit juste être patients. »