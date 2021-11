Klay Thompson de retour avant Noël pour Golden State ?

Il n’y a plus que quelques semaines à attendre avant de revoir Klay Thompson sur les parquets, plus de deux ans après sa dernière apparition pendant les Finals 2019 contre les Raptors.

Notre confrère Adrian Wojnarowski, d’ESPN, avance même qu’un retour avant Noël est possible.

« S’il continue sur son rythme actuel, la date de son retour sera fixée d’ici deux semaines », explique « Woj ». « Il y a de l’optimiste pour que ce soit, au plus tôt, le 20 ou 23 décembre. »

Comme les Warriors voulaient faire revenir leur triple champion à domicile, pour une première dans le Chase Center, ces deux dates sont parfaites. Les Californiens recevront les Kings puis les Grizzlies avant le déplacement à Phoenix, le jour de Noël.

Avant ça, entre le 11 et le 18 décembre, les leaders de la ligue (10 victoires pour une défaite) seront en déplacement à l’Est, en passant par Philadelphie, Indiana, New York, Boston et enfin Toronto.

De son côté, pendant le « road trip » de ses coéquipiers et si aucune rechute n’arrive, Klay Thompson pourrait alors rejoindre l’équipe de G-League afin de parfaire sa préparation avant son retour tant attendu en NBA.