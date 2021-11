Stephen Curry (40 points) et les Warriors accueillent Chicago sur la côte Ouest avec la manière !

Le duel entre les leaders de chaque conférence a vite tourné à la démonstration. Sept Warriors ont fini à 8 points ou plus, alors que les Bulls, privés de Nikola Vucevic, ont explosé en plein vol.

À l’instar des Hawks en début de semaine, les Bulls avaient pourtant entamé la rencontre de la meilleure des façons. Leur activité défensive avaient muselé l’attaque des Warriors et Zach LaVine (23 points, 7 ballons perdus) s’est chargé du reste avec 10 points rapides pour mettre les visiteurs sur la bonne voie (29-23).

La réponse de Golden State ne s’est pas faite attendre. Dans le sillage d’un Stephen Curry en train de monter en puissance et d’une intensité défensive décuplée, grâce notamment à Gary Payton II et Andre Iguodala, ils ont éteint les Bulls pour prendre les devants avant la pause (51-45).

Le coup de grâce est venu, comme d’habitude en troisième quart-temps. Face à des Bulls sans la moindre solution, Draymond Green pousse le tempo dès que possible et cherche systématiquement Stephen Curry. Le double MVP marque quinze points dans la période, dont quatre tirs de loin, pour mettre les Warriors à +24 dans un Chase Center aux anges et ainsi permettre à Jonathan Kuminga et Moses Moody de briller en dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 22-9 des Bulls en premier quart temps. Derrière un Lonzo Ball dans le short de Stephen Curry, Chicago a empêché Golden State de développer son jeu. Sur les lignes de passes, et dur sur l’homme, les Bulls ont entamé la rencontre avec application et intensité, provoquant sept ballons perdus de leur adversaire. Ils ont capitalisé de l’autre côté dans le sillage d’un Zach LaVine patient et déconcertant de facilité en attaque pour passer un 22-9 aux Warriors et prendre logiquement le contrôle du match.

– +30 pour Golden State en 2e et 3e quart temps ! Les Warriors ont réagi dès l’entame du deuxième quart-temps avec une recette qui leur a réussi depuis des années : une défense intraitable assaisonné au Curry. Ils ont provoqué quatre ballons perdus des Bulls lors des quatre premières minutes de la période, ont dominé le rebond offensif alors que Stephen Curry enchainait huit points de suite pour lancer un 20-7 qui a mis son équipe devant au score. Chicago rentrait aux vestiaires à -6, sauvé par la maladresse de Golden State, mais la sanction est tombée après la mi-temps. Embourbés dans la défense californienne, les Bulls ont mis les deux genoux à terre alors que Curry, auteur de 15 points, enchainait les banderilles. En 24 minutes, les Dubs ont passé un 63-33 à Chicago, en les limitant à 12 sur 40 aux tirs !

– L’absence de Nikola Vucevic coûte cher à Chicago. Positif au Covid-19 juste avant le départ de Chicago pour la côte Ouest, le pivot a cruellement manqué à son équipe ce soir. Ils ont été dominés au rebond et dans la raquette. Billy Donovan, qui avait titularisé Tony Bradley, a joué la majeure partie du match sans pivot. Avec un déplacement à Los Angeles pour faire face aux Lakers et aux Clippers puis à Denver, les Bulls risquent de souffrir.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Si Lonzo Ball et Alex Caruso se sont relayés sur le double MVP pour forcer six pertes de balles, le meneur de Golden State a rapidement trouvé la mesure face aux deux chiens de garde de Billy Donovan. Il finit la rencontre avec 40 points à plus de 50% de réussite, dont 9 sur 17 à 3-points.

✅ Draymond Green. Incertain avant la rencontre, l’ailier fort a de nouveau été partout cette nuit. Il n’est pas passé loin du triple double avec 9 points, 9 rebonds, et 7 passes décisives et a encore dirigé la défense de son équipe d’une main de maitre.

⛔ Lonzo Ball. Auteur d’un bon début de saison, le meneur des Bulls a passé une soirée cauchemardesque. En plus de devoir se coltiner Stephen Curry, il n’a jamais su trouver son rythme en attaque, finissant avec seulement 5 points à 2 sur 11 aux tirs.

ETERNEL IGGY

Alors qu’on l’annonçait en pré-retraite pour servir de mentor aux jeunes Warriors, Andre Iguodala n’en finit plus de prouver qu’il est là pour jouer un rôle déterminant dans la rotation de Steve Kerr. À l’image de ses trois dunks, il semble avoir trouvé une fontaine de jouvence du côté de San Francisco.

LA SUITE

Warriors (11-1) : après huit matchs de suite à domicile, Golden State prend la direction de la côte Est pour faire face aux Hornets, Nets, Cavs, et Pistons lors des six prochains jours.

Bulls (8-4) : les hommes de Billy Donovan prennent la direction de Los Angeles pour un back-to-back contre les Lakers et les Clippers.