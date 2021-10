Stats & Highlights | Une première pour les Pelicans, pas de problème pour les favoris

Enfin ! Après trois défaites, les Pelicans ont réussi à débloquer leur compteur de victoires avec un succès contre une équipe de Minnesota inoffensive ou presque. Les Pistons, en revanche, peinent toujours pour trouver le chemin du succès et restent, avec le Thunder, la seule franchise sans victoire.

Comme les Hawks face à Detroit justement, les Bucks et le Heat ont fait l’essentiel, en battant respectivement les Pacers et le Magic.

Indiana – Milwaukee : 109-119

Même sans Brook Lopez, Jrue Holiday et Bobby Portis, les Bucks ont pu écarter les Pacers. Il faut dire que Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton étaient en forme (57 points à eux deux). Le second a donné l’avantage aux siens en fin de premier quart-temps, avantage que les champions en titre ne lâcheront plus.

Domantas Sabonis et ses coéquipiers vont se rapprocher de temps en temps, mais Milwaukee aura toujours une réponse. En fin de première période par exemple, les Pacers reviennent à trois points, Giannis et compagnie passent un 6-0. Puis, en dernier acte, il n’y a que cinq points d’écart, et les champions serrent les rangs en défense et s’imposent.

Pacers / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 37 8/13 0/2 5/6 2 11 13 5 3 1 3 0 +1 21 31 J. Holiday 38 4/9 4/9 0/0 0 3 3 1 2 3 1 0 -11 12 13 M. Turner 14 2/5 1/4 0/0 2 2 4 1 3 0 2 1 -15 5 6 M. Brogdon 37 10/21 2/4 3/4 0 4 4 7 4 0 7 0 -1 25 17 C. Duarte 33 7/16 2/5 2/2 0 5 5 1 2 0 1 0 -1 18 14 T. Craig 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 0 1 O. Brissett 23 1/6 1/4 0/0 1 5 6 2 2 0 1 0 -7 3 5 G. Bitadze 18 2/8 1/3 2/2 7 2 9 1 5 2 2 0 +2 7 11 T.J. McConnell 18 3/5 1/1 0/0 0 1 1 3 2 0 2 0 -16 7 7 J. Lamb 15 3/7 2/4 3/3 0 1 1 2 0 0 0 0 +3 11 10 Total 40/90 14/36 15/17 12 35 47 23 24 6 19 1 109 Bucks / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Antetokounmpo 36 10/18 0/2 10/13 1 9 10 9 2 1 2 2 +14 30 39 K. Middleton 32 9/17 2/3 7/8 1 4 5 7 0 1 5 1 +8 27 27 T. Antetokounmpo 19 4/5 0/0 0/0 1 2 3 0 5 2 2 0 +12 8 10 G. Allen 32 5/11 4/9 5/5 0 4 4 0 3 1 1 1 +3 19 18 G. Hill 27 3/7 0/2 0/0 0 5 5 3 5 2 0 0 -2 6 12 S. Mamukelashvili 10 1/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -8 2 4 J. Nwora 23 3/8 1/4 2/2 1 3 4 3 2 0 0 2 +1 9 13 G. Kalaitzakis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 P. Connaughton 32 4/9 3/7 2/3 2 5 7 2 0 1 1 0 +2 13 16 R. Hood 10 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 +13 3 4 J. Robinson 18 1/6 0/2 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 +9 2 -1 Total 41/85 11/32 26/31 7 35 42 24 19 13 13 6 119

Miami – Orlando : 107-90

Ce fut trop facile pour Jimmy Butler. La star de Miami s’est en effet amusée à percer la défense d’Orlando facilement, pour marquer près du cercle pendant toute la partie, et surtout en première mi-temps. Portée par son All-Star (36 points), la franchise de Miami a dominé les débats.

En seconde période, Cole Anthony a bien essayé de faire revenir ses coéquipiers et de refaire le coup de New York, avec plusieurs points marqués de suite, mais le Heat était trop solide. Un 12-2 avec Tyler Herro à la manœuvre et c’est une victoire logique de Jimmy Butler et compagnie dans ce derby floridien.

Heat / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Tucker 21 0/4 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +7 0 -3 J. Butler 33 15/21 0/0 6/6 0 3 3 2 2 5 1 0 +8 36 39 B. Adebayo 29 4/9 0/0 8/8 3 10 13 2 1 1 0 0 +8 16 27 K. Lowry 31 4/11 1/6 0/0 1 1 2 8 4 1 3 0 +12 9 10 D. Robinson 27 3/10 2/8 2/2 0 5 5 3 2 0 2 0 +2 10 9 M. Morris 25 7/11 1/4 1/1 1 2 3 1 3 1 0 1 +11 16 18 K. Okpala 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 1 D. Dedmon 17 1/3 0/0 0/0 4 4 8 1 3 2 1 1 +10 2 11 O. Yurtseven 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 G. Vincent 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 1 T. Herro 30 5/12 1/3 2/2 0 5 5 9 1 0 3 0 +19 13 17 M. Strus 20 2/6 1/4 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 +12 5 3 M. Garrett 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 Total 41/87 6/27 19/19 9 33 42 28 19 10 10 2 107 Magic / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 27 6/13 2/7 1/2 0 2 2 4 2 1 0 1 -5 15 15 W. Carter Jr. 28 3/7 1/5 2/2 3 6 9 1 2 0 2 1 -2 9 14 M. Bamba 28 4/8 1/4 2/2 2 3 5 0 4 2 1 1 -18 11 14 C. Anthony 32 5/13 1/5 1/2 0 9 9 5 0 2 3 0 -5 12 16 J. Suggs 28 5/12 4/8 1/2 0 4 4 2 5 1 5 0 -11 15 9 I. Brazdeikis 9 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 +3 0 0 R. Lopez 11 4/5 0/0 3/5 1 0 1 0 0 0 0 1 -4 11 10 M. Wagner 11 1/3 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 -7 3 4 R.J. Hampton 26 4/8 2/3 2/4 0 6 6 4 2 1 1 1 -12 12 17 T. Ross 22 0/7 0/6 0/0 0 0 0 2 2 0 3 0 -21 0 -8 G. Harris 19 1/3 0/1 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 -3 2 1 Total 33/81 12/44 12/19 6 33 39 21 22 7 16 6 90

Atlanta – Detroit : 122-104

Dwane Casey continue de bricoler, sans succès. Privé de Jerami Grant, et toujours de Cade Cunningham, le coach des Pistons n’a toujours pas gagné cette saison, ni trouvé de solutions pour ne pas couler en seconde mi-temps à Atlanta.

Avec ses 17 points avant la pause, Kelly Olynyk a fait illusion, mais ensuite, les Hawks étaient trop forts. John Collins et Trae Young font très mal et l’écart monte vite à 15 points. Les 3-pts pleuvent, John Collins continue son show et la rencontre est pliée en début de dernier quart-temps.

Killian Hayes (12 points, 3 passes) a enfin rentré quelques tirs, mais c’est insuffisant pour Detroit.

Hawks / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 24 9/14 1/3 3/5 1 6 7 2 4 2 4 1 +12 22 23 C. Capela 26 2/3 0/0 0/0 1 7 8 0 1 2 0 1 +11 4 14 T. Young 32 13/21 2/5 4/4 0 4 4 9 2 1 2 0 +17 32 36 B. Bogdanovic 25 5/9 2/6 2/2 1 2 3 1 1 0 0 0 +6 14 14 K. Huerter 27 5/8 2/3 2/2 0 1 1 4 2 1 1 0 +12 14 16 S. Hill 14 0/3 0/3 0/0 1 1 2 2 3 0 1 0 +12 0 0 C. Reddish 27 5/14 3/7 4/4 1 3 4 1 2 3 2 0 +6 17 14 J. Johnson 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 2 3 G. Dieng 16 2/5 1/1 1/2 4 8 12 2 4 0 1 0 +16 6 15 S. Cooper 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -5 0 0 L. Williams 17 3/6 1/2 2/2 0 2 2 2 0 1 1 1 +12 9 11 D. Wright 18 1/3 0/1 0/0 1 3 4 0 0 1 0 0 +6 2 5 T. Luwawu-Cabarrot 3 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 0 -2 S. Mays 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 Total 46/90 12/32 18/21 10 39 49 24 19 11 13 3 122 Pistons / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Olynyk 30 8/15 2/5 3/5 3 3 6 4 1 3 3 0 -6 21 22 S. Bey 33 8/16 3/8 2/2 2 5 7 3 1 1 2 0 -9 21 22 I. Stewart 29 6/9 0/0 1/1 3 4 7 5 3 1 2 4 -6 13 25 K. Hayes 27 4/11 2/3 2/2 0 1 1 3 2 1 0 1 -6 12 11 J. Jackson 32 7/12 1/4 3/4 1 5 6 4 0 0 1 0 -2 18 21 T. Lyles 21 2/7 0/1 4/4 2 2 4 2 0 0 1 1 -7 8 9 J. Pickett 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +5 0 -1 L. Garza 13 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 4 0 1 1 -22 2 3 C. Joseph 16 0/5 0/2 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 -17 0 -4 F. Jackson 14 2/7 0/4 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 -21 4 -3 S. Lee 7 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +5 0 -1 R. McGruder 3 1/2 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 3 3 H. Diallo 11 1/3 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 -9 2 4 Total 40/91 9/33 15/18 11 25 36 25 15 7 14 7 104

Minnesota – New Orleans : 98-107

Les Wolves ont peiné en première période, avec des shoots à 3-pts rapides et des possessions très mal négociées. Anthony Edwards et D’Angelo Russell ont rejoint les vestiaires avec un affreux 1/14 au shoot ! Forcément, les Pelicans ont profité de cette maladresse (43 points seulement pour Minnesota après 24 minutes…), avec un 22-5 et une avance de onze points à la pause.

Puis, Anthony Edwards s’est réveillé avec 21 unités marquées en troisième quart-temps. Néanmoins, New Orleans, avec 27 points de Brandon Ingram et un énorme match de Jonas Valanciunas (22 points, 23 rebonds), va tenir jusqu’au bout pour décrocher une première victoire cette saison.