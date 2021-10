Les Nets se rassurent face aux Wizards

Avec le retour de Blake Griffin, les Nets démarrent la rencontre avec une bien meilleure intensité que la veille face aux Hornets. James Harden n’attend pas le second service pour distribuer les plats chauds et le caviar à la louche (déjà 4 passes décisives en 4 minutes de jeu !), et les Wizards titubent déjà. Le génial gaucher contrôle le tempo face à des Wizards qui ne trouvent aucune solution en attaque, et prennent l’eau de toutes parts en défense avec déjà 25 points de retard. Sans trop forcer leur talent et après un magnifique 3-points de Kevin Durant, les Nets sont logiquement devant à la pause (59-42).

Les coéquipiers de Montrezl Harrell tentent un sursaut d’orgueil dès l’entame de la seconde période, profitant du 0 sur 9 aux tirs des Nets pour débuter le 3e quart-temps. Mais Brooklyn est en mode « force tranquille », et sans paniquer Patty Mills enquille les banderilles de loin, et James Harden continue sa petite promenade du lundi soir. Un 9-0 leur permet de reprendre 18 points d’avance. En face, Bradley Beal se plaint auprès du corps arbitral et Raul Neto n’apporte rien, et c’est tout Washington qui est à côté de son basket. En back-to-back, Steve Nash en profite pour faire tourner son effectif, et les Nets s’imposent 104-90 pour oublier le couac de la veille face à Charlotte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le manque d’équilibre et de cohésion côté Wizards. Bradley Beal chambré et qui force comme un fou, Spencer Dinwiddie qui veut essayer de se montrer face à ses anciens coéquipiers et Kyle Kuzma qui semblait faire sa mauvaise tête… Ces Wizards là auraient besoin de jouer avec trois ballons pour satisfaire tout le monde. Avec de nombreuses arrivées, le groupe de la capitale semble assez déséquilibré, et l’unité encore trop fragile malgré leurs deux victoires initiales.

– L’adresse à 3-points aux vestiaires. 28,6% de réussite pour les Nets. 23,1% pour les Wizards à 3-points sur le match. Beal (3/13), Harden (1/8), Kuzma (0/5) ou encore Harris (3/11) n’ont pas mis de dedans. A l’exception de Patty Mills (5/9), très adroit depuis le début de la saison, les snipers avaient tous leurs armes enrayées en ce lundi soir à Brooklyn. L’Australien a été précieux dans ce secteur de jeu, en mettant deux shoots à 9 mètres sur la truffe de Raul Neto et de Kentavious Caldwell-Pope, qui a laisser trainé la jambe sur le coup, frustré.

TOPS/FLOPS

✅ Kevin Durant. Une ligne de stats ultra propre (25 points, 8 rebonds, 4 passes), tout en gestion et en simplicité. KD a beau sortir de gros cartons très fréquemment, on a tendance aussi un peu à oublier qu’il lui arrive de sortir une copie très propre, et appliquée, tel un consciencieux élève. La maturité, la gestion des temps forts et des temps faibles sont maitrisés dans tous les angles, et le patron de la maison Nets ne laisse jamais rien au hasard. Peu inspiré de loin, Durant s’est donc appliqué à prendre des tirs mi-distance et près du cercle, tout simplement. Un match tout en maitrise, tout en contrôle. Le patron montre l’exemple, en attaque et en défense, sans exception.

✅ Patty Mills. Le Boomer joue avec une intelligence fine, et s’intègre parfaitement dans le système de Steve Nash. Brillant dans son rôle d’électron libre en attaque, Mills cherche et trouve Durant avec une grande facilité, et vice versa. Recruté pour aider au scoring longue distance, l’ancien 6e homme des Spurs semble déjà comme un poisson dans l’eau aux Nets, et heureux de jouer avec Durant qu’il surnomme affectueusement, « le très long être humain ».

⛔Bradley Beal. La star des Wizards a beau être le leader de la meute de Washington, le numéro 3 est passé au travers de son match. Arrosant dans tous les sens (8 sur 22 aux tirs, dont 3 sur 13 à 3-points) et en oubliant un peu (trop) de défendre, le franchise player ne s’est pas montré à la hauteur des évènements au Barclays Center. De retour d’une blessure à la hanche, Beal semble un peu trop souvent se laisser aller à réaliser un show en solo.

L’HOMMAGE

Spencer Dinwiddie a eu droit à sa petite vidéo hommage à la fin du premier quart-temps.

LA SUITE

Brooklyn : Sur une série de six matches de suite à domicile, les Nets accueillent le Heat mercredi.

Washington : Déplacement au TD Garden mercredi soir pour défier les Celtics.