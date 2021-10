Les Clippers ouvrent leur compteur en humiliant les Blazers !

Les Clippers n’ont eu besoin que de cinq minutes en fin de premier quart-temps et d’un troisième quart-temps à sens unique pour ridiculiser des Blazers complètement perdus des deux côtés du terrain.

Malgré la maladresse de Damion Lillard en première mi-temps, on pensait que Portland avait réussi à stopper l’hémorragie avant la pause. Les Clippers avaient perdu plus de ballons à la mi-temps que lors de leurs deux premiers matchs mais les Blazers ont donc signé un troisième quart-temps cauchemardesque. Pour preuve, les hommes de Chauncey Billups vont planter 7 de leurs 31 tentatives, perdre 10 ballons, et les Clippers vont en profiter pour prendre plus de 30 points d’avance.

Vainqueurs 116-86, les Clippers s’offrent ainsi leur première victoire de la saison après deux performances encourageantes face aux Warriors et Grizzlies. Côté Blazers, c’est les montagnes russes. Ils avaient montré un beau visage face aux Suns mais ont complètement sombré cette nuit et n’ont jamais été en capacité de réagir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième cinq des Clippers performant. Derrière l’adresse de Luke Kennard, qui a débuté le match à 5 sur 5 aux tirs, les Clippers ont pris le contrôle du match. Aux côtés de l’ancien Piston, c’est l’activité de Reggie Jackson, Justise Winslow, Terance Mann et Isaiah Hartenstein qui a permis à Luke Kennard de briller et à Los Angeles de provoquer cinq pertes de balles des Blazers pour finir le premier quart-temps sur un 16-3 et prendre 14 longueurs d’avance.

– Les Blazers perdent 30 ballons ! À deux minutes de la fin, Portland comptait autant de paniers marqués, 28, que de balles perdues ! Face à la défense physique de leurs adversaires et alors qu’ils essaient de mettre en place un nouveau système offensif, les Blazers n’ont jamais été à l’aise. Damian Lillard et Jusuf Nurkic ont perdu 10 ballons à eux deux.

– Ty Lue dissèque la défense agressive de Chauncey Billups. La soirée cauchemardesque de Portland ne s’est pas limitée à un côté du terrain. Trop agressif sur les pick-and-roll des Clippers avec un Jusuf Nurkic mis en difficulté par le schéma de son entraineur, les Blazers ont pris l’eau de toute part. Six Clippers ont même délivré quatre passes décisives ou plus.

TOPS/FLOPS

✅ Luke Kennard. Auteur de 17 points en première mi-temps, Luke Kennard a confirmé en deuxième mi-temps mais n’a pas eu besoin de s’employer au retour des vestiaires tant le match a rapidement été joué. Il a fini la rencontre avec 23 points à 8 sur 10 aux tirs.

✅ Paul George. Maladroit cette nuit, PG13 s’est rattrapé en enregistrant huit interceptions, nouveau record sur un match, et en distribuant cinq passes décisives. En 26 minutes.

⛔ Damian Lillard. C’est tout sauf Dame Time en ce début de saison. Avec un 4 sur 15 aux tirs, dont 0 sur 8 à trois points, le meneur enchaine un troisième match manqué. Après avoir déjà manqué ses Jeux olympiques, il en est maintenant à 2 sur 24 de loin cette saison. Seul point positif pour les fans de Portland, il lui sera difficile de faire pire.

⛔ Chauncey Billups. À l’image de son équipe, le nouvel entraineur en chef de Portland n’a jamais réussi à trouver les mots ou les schémas nécessaires pour créer l’étincelle nécessaire à un sursaut d’orgueil de ses joueurs. Ce n’est que le troisième match mais on demande à voir comment les Blazers, Chauncey Billups y compris, vont réagir lors du prochain match.

LES CHIFFRES FOUS DU MATCH

Avec 30 ballons perdus, les Blazers égalent le record de perte de balles sur un match depuis 2001, et un tel total n’avait d’ailleurs plus été atteint depuis les Hornets en décembre 2004 ! De leur côté, les Clippers n’avaient plus intercepté autant de ballons (21) depuis 1991 !

LA SUITE

Clippers (1-2) : les coéquipiers de Nicolas Batum, titulaire ce soir, tenteront de confirmer mercredi face à Cleveland avant de retrouver les Blazers à Portland, vendredi.

Blazers (1-2) : Damian Lillard et ses coéquipiers devront réagir à domicile mercredi face à un Ja Morant déchainé.